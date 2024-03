La présence de Keanu Reeves au casting de Cyberpunk 2077 est certainement l'un de ses plus gros points forts. Ce mod l'a bien compris, pour le plus grand plaisir des fans du légendaire acteur.

Son personnage Johnny Silverhand est absolument central dans l'histoire de Cyberpunk 2077. Autant un ange gardien qu'une menace mortelle pour V, sa représentation par Keanu Reeves a clairement marqué les joueurs. Celle-ci est toutefois malheureusement principalement liée à des passages pivots du scénario. Grâce à ce mod, on peut donc passer plus de temps privilégié avec l'iconique acteur.

Keanu Reeves ira dormir chez vous dans Cyberpunk 2077

Plus qu'une simple puce un brin invasive dans la tête de notre personnage, Johnny Silverhand incarné par Keanu Reeves est une icône de l'univers dépeint par Cyberpunk 2077. Dans les jeux de rôle de Mike Pondsmith, il s'agissait d'un rockerboy absolument légendaire en 2020, chef du célèbre groupe Samurai. Par un malheureux concours de circonstance, sa conscience se retrouve bloquée dans le crâne de V. Tout au long de l'aventure, il nous servira de boussole morale un brin détraquée et désabusée. Cela n'a pas empêché les fans de l'adorer autant que le détester, grâce à la superbe performance de Keanu Reeves.

En-dehors des sentiers balisés du scénario, il brillait toutefois par son absence. La seule exception étant lorsque nous traînons dans notre appartement principal dans le mégabuilding H10. Dans ce cas, nous pouvons voir et entendre Johnny jouer pensivement de la guitare. En peaufinant son jeu, CD Projekt RED a toutefois ajouté la possibilité d'en louer d'autres, mais sans penser à y intégrer Johnny. Grâce au mod « Here's Johnny », cet écueil a été corrigé sur PC. Qui plus est, le rocker pourra accompagner nos rendez-vous galants avec un petit solo de guitare. Le rêve de tout fan de Keanu Reeves, en somme... à défaut de l'avoir lui-même pour un rendez-vous galant.

Le désabusé Johnny incarné par Keanu Reeves est clairement l'une des grandes forces du jeu. © CD Projekt RED

Comment inviter Keanu Reeves dans ses appartements virtuels

Qui dit mod dit fatalement un fonctionnement exclusif à la version PC. Ceci étant dit, son ajout au jeu s'avère extrêmement simple. Il suffit en effet de le télécharger via sa page Nexus Mods dédiée. Une fois cela fait, il ne reste plus qu'à dézipper le dossier dans le dossier racine de Cyberpunk 2077. La copie des fichiers au bon endroit se fera toute seule, et le tour (de guitare) est joué !

Maintenant que le jeu ne devrait que très rarement recevoir de nouveaux patchs pouvant casser vos mods, vous avez tout le loisir de transformer Cyberpunk 2077 comme vous l'entendez. Une manière comme une autre de juguler son attente pour Cyberpunk 2.