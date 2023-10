CD Projekt Red prend décidément bien soin de Cyberpunk 2077. Le studio n'a pas seulement déployé une extension massive fort plaisante. Il a également déployé une énorme mise à jour 2.0. Celle-ci a transformé le jeu à bien des niveaux, notamment côté IA. Ceux qui n'ont pas le DLC peuvent ainsi profiter d'une expérience de base métamorphosée. D'ailleurs, une autre nouveauté est actuellement disponible pour certains détenteurs du titre et elle le rend encore plus beau.

Cyberpunk 2077 accueille un nouveau mod

L'équipe de développement polonaise n'est pas la seule à s'occuper du RPG. Une partie de la communauté s'attelle à mettre sur pied des mods divers et variés pour ce dernier. Parfois, ça peut prendre une forme plutôt insolite, mais il y en a qui cherchent réellement à améliorer l'expérience du joueur. C'est le cas d'un tout nouveau pack de textures disponible dès à présent sur NexusMods et donc uniquement pour les joueurs PC. Il impacte à la fois Cyberpunk 2077 et son extension Phantom Liberty, et vous allez voir, il est assez bluffant.

Ce pack est sobrement baptisé NPC Re-Texture Project 2077. Le nom a le mérite d'être clair et précis sur le contenu. Si vous le téléchargez, vous allez pouvoir observer un gros changement sur le visage des personnages du jeu. Leur résolution est maintenant passée en 8K pour les figures majeures de l'histoire quand certains devront se contenter de la 4K. Parmi les privilégiés, nous avons Johnny Silverhand, Rogue, Evelyn Parker, Judy Alvarez, Panam Palmer et même Goro Takemura. Quant à Phantom Liberty, ce sont les visages de Solomon Reed et Song So Mi qui sont changés.

Le résultat est plutôt bluffant, et il convient de saluer la communauté pour ses nombreuses initiatives. De son côté, CD Projekt Red a récemment déployé son gros patch 2.02 pour Cyberpunk 2077. Ce dernier fait suite à la mise à jour 2.01 qui est venu apporter quelques correctifs au DLC. Au passage, il a aussi amené des améliorations pour le jeu de base. C'était donc une update conséquente, et le studio ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Des bugs persistent, et il ne va pas les laisser dans leur coin.

Comme d'habitude, cette mise à jour s'attaque avant tout à divers problèmes techniques dont souffre encore Cyberpunk 2077. Mais il se concentre également sur l'amélioration des performances et de la stabilité, ce qui est bienvenu. De plus, il s'est permis de procéder à quelques ré-équilibrages au niveau des missions et des armes. Au passage, bon nombre de modifications concernent Phantom Liberty. L'extension devrait ainsi être d'autant plus appréciable. Voici un exemple de ce qu'on peut trouver dans la notes de patch 2.02.

Quêtes et monde ouvert