Le monde en constante évolution de Cyberpunk 2077 ne sera ainsi pas abandonné de sitôt par CD Projekt RED. S'il ne faut pas s'attendre à revoir l'équivalent d'une massive mise à jour 2.0, V et Johnny pourraient encore avoir de quoi s'occuper à Night City.

Maintenance de nuit dans Cyberpunk 2077

Le directeur de Cyberpunk 2077, Gabe Amatangelo, a indiqué la chose dans le cadre d'une interview auprès de Game File. Nous le savions déjà, le titre du studio polonais ne recevra plus de contenu du niveau de l'extension Phantom Liberty. Depuis le départ, celle-ci devait être la première et la dernière d'un jeu au développement tumultueux. Entre sa situation peu reluisante (surtout sur PS4 et Xbox One) jusqu'à aujourd'hui, le projet revient de très loin.

Cette fourchette de quatre ans pour élever le jeu au rang de chef d'œuvre qu'il aurait dû être depuis le départ a eu un coût terrible. Tout d'abord, CD Projekt RED a dépensé la somme colossale de 63 millions de dollars sur ces quatre années. Ensuite, les développeurs ont dû composer avec du travail acharné et la pression constante de la part de joueurs mécontents et souvent très vocaux. Maintenant que le pire est derrière Cyberpunk 2077, le studio polonais s'estime enfin satisfait du dur labeur accompli.

« Nous en avons terminé avec le jeu. Mais il est possible que de petits ajouts arrivent de temps à autre, juste pour le plaisir. Quand vous fouillez un peu, vous trouvez parfois un petit quelque chose à intégrer sans trop prendre de risque », a indiqué le directeur du jeu.

Un moteur d'avenir

Nous pourrions ainsi encore de temps en temps avoir droit à l'injection de patchs mineurs dans Cyberpunk 2077. Après tout, Night City ne dort jamais. Cependant, le plus gros du travail de l'équipe va désormais se concentrer sur sa suite. Nous apprenions d'ailleurs il y a peu que les choses avaient déjà commencé depuis des bureaux de CD Projekt RED à Boston. La production des prochaines aventures dans l'univers dystopique du jeu de rôle imaginé par Mike Pondsmith est ainsi officiellement lancée à plein régime.

Tout porte de plus à croire que son développement sera bien moins compliqué que sur le premier opus. Le studio polonais a en effet décidé d'abandonner RED Engine, son moteur maison, pour ses prochaines productions. Il a choisi de lui préférer l'Unreal Engine 5, plus facile à prendre en main. Les technologies nouvelle génération de la dernière itération du moteur d'Epic Games ont également conquis CD Projekt RED. Que les fans de la nouvelle licence du talentueux studio se rassurent donc. V et Johhny ne seront pas laissés à l'abandon, et la suite des aventures semble être entre de très bonnes mains. On vous tient au jus quand on a un nouveau gig pour vous, chooms !