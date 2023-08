Si Cyberpunk 2077 était sorti il y a 20 ans, il serait sans doute resté éternellement un projet désastreux, raté. Heureusement, notre époque permet aux studios de mettre régulièrement à jour leurs titres pour redresser la barre lorsque c'est nécessaire. CD Projekt a carrément dû sauver un navire en totale perdition à cause d'une version PC mal optimisée et de versions consoles catastrophiques. Désormais, grâce au travail abattu par le studio, les joueurs ont repris confiance en Cyberpunk 2077 et attendent impatiemment le DLC Phantom Liberty en septembre. Mais avant ça, une grosse mise à jour doit être déployée dans le jeu.

La grosse mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 se dévoile

Lors d'un stream, ou plutôt un « REDstreams » dédié à Cyberpunk 2077, CD Projekt a longuement abordé l'avenir de son RPG phare. Plutôt que de faire de grosses révélations sur Phantom Liberty, les développeurs ont évoqué la grosse mise à jour 2.0 qui arriverait dans le jeu avant le lancement du DLC le 26 septembre prochain. Notez que ce patch sera disponible même sur les consoles old-gen, contrairement à l'extension. Malheureusement, on ne connaît toujours pas la de sortie précise de ce patch, mais le studio polonais explique qu'il arrivera un peu avant Phantom Liberty. « Quelques jours, quelques semaines, qui sait ? » s'amuse à nous narguer CD Projekt. Bon, étant donné que le contenu additionnel sort dans seulement un mois, il ne faudra de toute façon pas attendre trop longtemps avant de profiter des nouveautés embarquées par cette mise à jour. Le studio a d'ailleurs précisé que ce serait la dernière majeure pour le jeu.

Rappelons que ce patch généreux intègrera un arbre de compétences repensé avec des embranchements plus linéaires. Certaines capacités seront aussi améliorées, comme le camouflage optique. D'ailleurs, un nouvel arbre lié à la puce Relique doit arriver dans l'extension de Cyberpunk 2077, mais on ne sait pas s'il arrivera directement dans cette mise à jour. Le patch 2.0 rendra aussi la police beaucoup plus incisive, mais aussi plus crédible, notamment grâce à une IA retravaillée. Les forces de l'ordre vous chercherons avec persévérance, même si vous arrivez à les semer. Si vos méfaits deviennent trop grave, attendez-vous à voir l'unité spéciale de la MAX-TAC débarquer pour s'occuper de vous. Les agents pourront même pirater et désactiver votre véhicule si vous tentez de fuir en voiture.

De belles nouveautés avant le clou du spectacle

En parlant de voiture, ce patch ajoute aussi les combats en véhicule tant attendus. Ainsi, une fois sur la route, vous pourrez vous faire attaquer et vous défendre grâce à vos armes et à vos pouvoirs. En plus de ça, les amateurs de bagarre seront contents de savoir que grâce à la mécanique d'Adrenaline, plus vous enchaînez les combats, plus vous débloquerez des buffs temporaires puissants et des capacités spéciales.

Bien sûr, toutes ces nouveautés intégrées dans Cyberpunk 2077 grâce à la mise à jour 2.0 seront disponibles dans l'extension Phantom Liberty, qui promet d'autres nouveautés et évidemment la découverte du district de Dogtown, théâtre de ce nouveau morceau de scénario. Rappelons que ce DLC nous demandera de nous lancer dans « une périlleuse mission d'espionnage et d'intrigues politiques afin de sauver la présidente des NUSA ». Rendez-vous le 26 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series et donc dans le courant du mois de septembre pour découvrir la grosse mise à jour 2.0.