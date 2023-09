L'énorme mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 est là et il y a une tonne de choses à savoir. Qui peut profiter de la mise à jour ? Comment bien se préparer pour Phantom Liberty ? Quelles sont les nouveautés de la mise à jour 2.0 ? On vous explique tout !

Dans quelques jours, Cyberpunk 2077 recevra son premier (et visiblement unique) DLC. Phantom Liberty sortira le 26 septembre sur consoles et PC, mais avant cela, le jeu recevra une énorme mise à jour 2.0. Plus qu’un simple patch bourré de correctifs, c'est un renouveau pour le jeu. Une refonte des bases du jeu et du gameplay, sans compter une bonne dose de nouveautés et d’optimisations en tout genre.

Qui peut profiter de la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 ?

La version 2.0 de Cyberpunk 2077 est d'ores et déjà disponible, elle n'attendra pas le DLC et pour cause, elle ne nécessite absolument pas son achat pour fonctionner. En revanche, tout le monde ne pourra pas profiter de cette énorme mise à jour.

Sur PC, les configurations minimales changent avec la mise à jour 2.0. Le jeu s'améliore nettement, et cela se fait au prix de performances plus gourmandes. Il faudra donc veiller à ce que votre machine puisse encaisser. CD Projekt prévient d'ailleurs les joueurs, les versions inférieures aux configurations requises n'ont pas été et ne seront pas testées. Cela ne veut pas nécessairement dire que la mise à jour 2.0 ne fonctionnera pas, seulement que le studio ne garantit pas la prise en charge et qu'il n'y peut rien.

Ca risque de faire criser les joueurs, très clairement, mais ne vous en faites pas, votre jeu reste parfaitement jouable puisque vous pourrez rester à la version 1.63 si ça vous chante ou y revenir si jamais la version 2.0 ne vous plaît pas ou ne fonctionne pas correctement. Toujours mieux que rien. Vous pourrez retrouver toute les manipulation pour revenir à une version antérieur sur le site officiel du jeu)

Sur consoles enfin, la mise à jour 2.0 ne sera disponible que sur PS5 et Xbox Series. Les versions PS4 et Xbox One ne seront pas mises à jour.

Les configurations de Cyberpunk 2077 version 2.0

Comment se préparer à Phantom Liberty avec la mise à jour 2.0 ?

Le fait que la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 soit disponible avant le DLC n'est pas un hasard. Le fait est que Phantom Liberty utilise beaucoup de nouvelles mécaniques de gameplay apportées avec la mise à jour 2.0, comme les courses-poursuites par exemple, ou encore les compétences. CD Projekt souhaite donc que vous soyez le mieux préparé possible avant d'attaquer une toute nouvelle histoire. Comme expliqué dans notre test de Phantom Liberty, on vous conseille de vous préparer comme il faut.

Il est donc fortement recommandé de recommencer une partie depuis le début afin de vous familiariser avec les nouvelles compétences, le nouveau craft, les nouveaux équipements, mais aussi avec le gameplay.

Il vous faudra ensuite au moins atteindre la mission "Transmission" de l'Acte 2 (ce qui représente une dizaine d'heures de jeu en ligne droite, à peu de chose près).

Assurez-vous également d'avoir un niveau entre 15 et 20, histoire de ne pas être trop pris au dépourvu en arrivant à Dogtown. Le quartier est très dangereux.

Ce sont ici les trois points principaux à connaître pour être bien prêt pour le DLC qui lui, sortira le 26 septembre. Pour les plus téméraires, sachez que vous pourrez lancer directement une nouvelle partie depuis le DLC. Vous serez alors catapulté au moment de l'histoire où il est possible de se lancer dans l'extension avec un personnage de niveau 20

C'est ici que tout commence

La refonte de Cyberpunk 2077, toutes les nouveautés de la mise à jour 2.0

Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour bien profiter de la mise à jour 2.0, et quelle mise à jour ! Certains développeurs de CD Projekt l'avaient dit fièrement : on a enfin fait de Cyberpunk 2077 ce qu'il aurait dû être à sa sortie, et on ne peut pas dire le contraire. La mise à jour 2.0 fait un bien fou au jeu. Elle le rend meilleur qu'il ne l'était déjà. C'est une véritable refonte du matériau d'origine. On va faire un tour des nouveautés qui vous attendent dans la version 2.0 de Night City

Refonte totale des compétences

Premier gros changement et pas des moindres, les compétences ont entièrement été revues. Non seulement le menu a subi une refonte totale, mais en prime, les capacités ont changé. Fini les passifs pour améliorer le craft ou les avantages de stats, maintenant tout est optimisé pour coller à des styles de jeu différents. Le tout est divisé en plusieurs arbres de compétence liés à des styles de jeu bien définis, histoire d'assurer clarté et cohérence. Et ça fonctionne du tonnerre.

Les nouvelles compétences, comme la Poussée d'adrénaline pour les amateurs de bourrinage, le mode Overclocking pour les netrunners, ou encore les capacités spéciales pour les amateurs d'armement technique, font que Cyberpunk 2077 épouse enfin son rôle de RPG. Vous pouvez désormais créer un personnage spécialisé, ou véritablement hybride, et même changer à la volée vos compétences.

Le fonctionnement quant à lui repose sur un système classique d'expérience et ne vous demandera plus de faire certaines actions pour faire évoluer vos compétences. Maintenant, on monte de niveau, on gagne des points d'attribut qui nous permettent de développer les arbres de compétences et on achète des capacités dans chaque arbre avec des points. Classique, mais clair et efficace. Vous pouvez d'ailleurs vous faire la main sur ses nouveaux arbres grâce au créateur de build officiel déployé par CD Projekt. Jugez vous-même des changements.

Les nouvelles compétences

Améliorations cybernétiques et nouvelle gestion de l'armure et des statistiques

Toujours dans l'optique d'accentuer l'aspect RPG de son jeu, CD Projekt a décidé de revoir le fonctionnement de l'armure et des statistiques. Désormais, l'armure provient principalement des améliorations cybernétiques que l'on équipera chez les chirurgiens, et moins des vêtements. Certains habits conserveront toutefois quelques bonus, mais ils auront nettement moins d'importance. Notez qu'il sera possible d'équiper n'importe quels vêtements et de créer sa propre tenue complète. Cela vous permettra de profiter des bonus des pièces que vous souhaitez tout en ayant du style. Par ailleurs, il ne sera plus possible de mettre des mods sur les vêtements.

Concernant les implants cybernétiques, maintenant, vous devez vous assurer que votre corps peut les supporter en jetant un œil à la jauge de cyber capacité, représentée par un certain nombre de segments qui seront utilisés par chaque implant. Améliorer un implant n'augmente toutefois pas son coût en cyber capacité, ce qui est une bonne chose. Chaque cyber-amélioration aura des attributs statistiques favoris qui permettront de gagner des stats en fonction de nos points dépensés dans des attributs spécifiques (constitution, réflexes, etc.). Encore une fois, cela permet de créer un build optimisé et de jouer comme on l'entend.

Au passage, CD Projekt a intégré une nouvelle mission secondaire pour familiariser les anciens joueurs au nouveau système de chirurgiens. De nouveaux équipements et améliorations ont été ajoutés, et les passages au bloc sont plus immersifs que jamais avec de nouvelles animations et parfois même la possibilité de discuter pendant que l'on se fait opérer.

Ca a changé ici aussi !

Police et courses-poursuites musclées

Deux autres changements majeurs concernent la police de Night City et les courses-poursuites armées. Désormais, la police fonctionne de la même façon que dans un GTA. Vous faites des choses répréhensibles, un indice de recherche augmente et à chaque palier, la police se renforce pour vous traquer. Lorsque l'indice de recherche est au maximum, ce sont les forces spéciales qui débarquent, celles que vous pouvez voir abattre des gens à même la rue au début du jeu. Enfin, des mini-boss seront envoyés à vos trousses dans l'ultime phase de recherche. Ici, le combat s'annonce intense. Cerise sur le gâteau, l'IA de la police a nettement été améliorée. C'est aussi vrai pour l'IA de tous les ennemis du jeu globalement. Résultat, ils vous poursuivront davantage, n'hésiteront pas à coopérer pour vous abattre et se mettront aussi à couvert.

Dans le cas où vous chercheriez à prendre la fuite en voiture, vous pourrez maintenant profiter d’un nouveau système de combat en véhicule, ici aussi similaire à celui que l’on a dans GTA par exemple. En roulant, il suffit maintenant de presser une touche pour sortir une arme légère et tire par la fenêtre. Par défaut, la visée est automatique et l’on a juste à conduire, tirer et jongler avec les cibles. Mais il est également possible de passer en visée manuelle pour crever les pneus nous-mêmes ou tuer directement les conducteurs.

Dans les compétences, on trouvera aussi des capacités améliorant le combat en véhicule. On pourra rapidement s’amuser à drifter en tirant au ralenti comme dans les films d’action, ou à faire des manœuvres d'esquive. Et si tout ceci ne vous convient pas, vous pourrez carrément équiper votre véhicule d’armes. Comme ça au moins, ça réglera le problème. Un lance-missiles attendra d’ailleurs tous les acquéreurs de Phantom Liberty et c’est redoutablement efficace.

La mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 est titanesque, les notes de patch

Si l'on a vu les principaux axes de cette énorme mise à jour, le fait est que la version 2.0 de Cyberpunk 2077 va encore plus loin. Je vous épargne les notes de patch des sujets déjà abordés, mais bon nombre d'ajustements, nouveautés et modifications de gameplay sont mentionnés dans les notes de patch ci-dessous. À la volée, on note par exemple l'ajout d'une centaine d'armes et objets inédits, ou la refonte qui fait que les grenades et les consommables de soin sont désormais des objets rechargeables, comme des compétences. Le fonctionnement du netrunning (le hack) a également changé et a été rééquilibré dans la foulée, tout comme la conduite, la circulation et plus globalement tout ce qui touche aux véhicules. C'était là l'un des points les moins réussis du jeu d'origine. En somme, CD Projekt nous sort ici la mise à jour la plus imposante et la plus significative de Cyberpunk 2077 à ce jour.

IA Diverses améliorations de l'I.A. des netrunners ennemies. Amélioration des réactions des PNJ aux grenades, et de leur usage des grenades. Amélioration du temps de réaction de l'I.A. en cas d'attaque par les côtés. Détection plus rapide par les ennemis lorsque vous marchez ou sprintez. Les ennemis équipés du matériel cybernétique Sandevistan en feront usage pour contrer un joueur utilisant le sien. Les ennemis qui n'entendent pas une arme équipée d'un silencieux mais remarquent l'impact du tir iront examiner correctement la source de l'attaque. Amélioration des scénarios dans lesquels un groupe de PNJ peut se joindre à un autre pour vous affronter.

CHANGEMENT NETRUNNING Ajouts d'avantages pour enrichir les aptitudes des netrunners. Par exemple, un nouveau mode Overclocking vous permet de charger des piratages rapides en échange de santé, si jamais vous manquez de mémoire vive. Vous pouvez également acquérir la possibilité de mettre en file d'attente plusieurs piratages rapides sur un même adversaire. Rééquilibrage des coûts en mémoire vive. Rééquilibrage des dégâts et des temps de chargement. Changement de certains effets de piratages rapides. Il n'est plus possible d'utiliser le protocole de piratage sur des ennemis.



ARMES Changements apportés aux effets uniques de certaines armes iconiques, afin de mieux refléter leurs traits distinctifs. La première animation d'équipement peut maintenant être déclenchée à tout moment. Ajout de grenades fumigènes. Ajout de nouveaux coups de grâce aux armes de corps-à-corps. Vous pouvez maintenant trouver un katana thermique dans le jeu. Ajout de nouveaux modules d'arme et refonte de certains modules déjà existants. Une fois installés sur une arme, les modules ne peuvent pas être remplacés. Tous les modules d'arme obsolètes seront retirés du jeu. À la place, vous trouverez de nouveaux modules d'arme aléatoires dans votre sac à dos. La qualité des modules ajoutés de cette manière dépend de votre niveau. Suppression de l'emplacement du silencieux sur les revolvers. Suppression des emplacements de lunette sur les mitrailleuses légères. Implémentation d'une nouvelle manière de fabriquer des modules d'arme. Pour fabriquer un module, vous devez d'abord détenir deux modules de qualité inférieure.



VEHICULES, CONDUITE ET CIRCULATION Les véhicules s'acquièrent désormais via la page Autofixer sur l'ordinateur de V, ou via les terminaux présents dans les stations-service et garages de Night City. Pour les trouver, activez le nouveau filtre Autofixer sur la carte. Les véhicules sont classés par constructeur. Les véhicules équipés d'armes sont signalés par une icône spéciale sur leur photo. À mesure que vous remportez de la réputation, vous déverrouillez de nouveaux véhicules à acheter. Ajout de nouveaux paramètres pour configurer la caméra et les commandes des véhicules. Vous avez désormais le choix parmi trois distances de caméra à la 3e personne lorsque vous conduisez. Ajout d'une nouvelle catégorie Conduite et d'un manuel de conduite dans la base de données. Changements et réglages des performances et comportements des véhicules : La nouvelle sensibilité de conduite selon la vitesse s'applique à la plupart des véhicules. La vitesse et l'angle maximum de virage s'adaptent désormais mieux aux différentes allures. Tous les moteurs disposent maintenant de courbes de performance tenant compte de leurs particularités, ainsi que de tout modificateur (par exemple : superchargeur, turbo, hybride, etc.) Certains ajustements et rééquilibrages ont été apportés aux accélérations et vitesses de pointe des véhicules. La force de freinage a été intégralement ajustée. Elle a significativement augmenté pour les véhicules plus lents, et toutes les distances de freinage ont été mesurées et ajustées adéquatement. Tous les véhicules réagissent mieux aux terrains accidentés et aux impacts avec les virages, méridiens, etc. Les véhicules ont désormais un feeling plus "lourd", car nous avons amélioré l'influence de la gravité sur les mouvements de la suspension. De nombreux véhicules ont été entièrement reconfigurés, ou leurs réglages profondément révisés. De multiples petites améliorations supplémentaires. Les véhicules de PNJ peuvent à présent changer de file pour éviter les obstacles. Les piétons tentent désormais d'éviter les véhicules en circulation. Les PNJ qui conduisent ont désormais moins de mal à vous éviter lorsque vous êtes à pied. Freinage, accélération et suspension améliorés pour les voitures qui circulent. Certains PNJ deviennent maintenant agressifs lorsque vous détournez leur véhicule. Diverses améliorations concernant la densité de la circulation selon l'heure du jour ou de la nuit, pour un trafic plus réaliste. Conduire votre véhicule avec un PNJ lié à une quête ne désactive plus la circulation dans la file empruntée, donnant ainsi l'impression d'une ville plus vivante.



EQUILIBRAGE ET DIVERS

PNJ Tous les PNJ s'adaptent désormais à votre niveau. La difficulté des ennemis ne dépend plus de la zone que vous traversez dans Night City. Les ennemis auront différents niveaux, en fonction de la faction à laquelle ils appartiennent. Certains archétypes de PNJ disposeront d'armures légères, moyennes ou lourdes. Toutes les résistances des PNJ standards ont été retirées. Rééquilibrage visant à augmenter le défi dans les niveaux de difficulté plus élevés. Armes Les dégâts des armes sont proportionnels à leur niveau. Les dégâts des armes intelligentes ont été diminués, mais elles bénéficient maintenant d'avantages dédiés. Butin Le butin s'adapte maintenant à votre niveau. Suppression des butins surabondants dans le jeu, susceptibles de détourner l'attention dans une scène, ou autour d'un emplacement de quête. Les PNJ ne donnent plus de vêtements en butin.



Fabrication & amélioration La fabrication et l'amélioration requièrent maintenant un seul type de composant, plutôt que de multiples types. Remplacement des anciens niveaux de rareté (courant, peu courant, rare, épique, légendaire) par des niveaux (de 1 à 5++). En dehors du matériel cybernétique, seules les armes iconiques peuvent maintenant être améliorées. Chaque amélioration les fait passer à un niveau supérieur. Vendeurs Vous pouvez maintenant accéder à la fonctionnalité de la garde-robe auprès des vendeurs de vêtements. Les stocks des vendeurs s'adaptent à votre niveau et s'enrichissent quand vous passez au niveau supérieur. Mise à jour des stocks des vendeurs, afin que chacun ait un thème et une spécialité distincts. Les vendeurs ne proposent plus de piratages rapides ou de composants de fabrication. Ajustement du prix des armes, du matériel cybernétique, des appartements, des vêtements, etc.



Audio Nouvelles stations de radio 89.7 Growl FM propose des chansons créées par notre communauté. Sasha Grey prête sa voix à la présentatrice Ash. Impulse 99.9 propose une playlist entièrement inédite, remixée par Idris Elba. 107.5 Dark Star est une nouvelle station de musique électro.



CHANGEMENTS DE L'INTERFACE DE CYBERPUNK 2077 Le journal des quêtes dispose d'une nouvelle présentation plus claire. Les missions sont listées, par type, dans des onglets distincts. La distance vous séparant de chaque marqueur de quête s'affiche dans le journal. Ajout de l'option pour ne plus suivre une quête dans le journal. Refonte de l'interface du téléphone afin de la rendre plus intuitive. Remaniement des menus d'avantages et de matériel cybernétique. Infobulles des objets simplifiées. Les statistiques les plus importantes sont symbolisées par des barres facilitant la comparaison. La mini-carte gagne un zoom arrière dynamique en fonction de votre vitesse. Mini-carte mise à jour pour mieux représenter les situations autour de vous. Les cônes de vision ne sont visibles que si un PNJ réagit à vos actions ou décide de vous combattre. Amélioration de la navigation dans les menus à la croix directionnelle. Vous pouvez maintenant modifier la zone sûre de l'ATH. Option disponible via Paramètres → Interface. De multiples correctifs de l'interface pour les écrans larges. Vous pouvez désormais obtenir un aperçu des armes et vêtements non seulement chez les vendeurs, mais aussi dans votre inventaire. Les indicateurs de statut du matériel cybernétique s'affichent désormais dans l'ATH.



CORRECTIFS DE QUÊTES (oui c'est en anglais, les noms des quêtes de Cyberpunk 2077 sont tous en anglais) Beat on the Brat : le Glen - Correction d'un bug où il était impossible de brandir les poings au début du combat. Blistering Love - Correction d'un bug où la voiture stationnée disparaissait après avoir parlé à Rogue devant l'Afterlife. Cyberpsycho repéré : Rituel sanglant - Correction d'un bug où le corps de Zaria pouvait rester bloqué sous le sol une fois celle-ci vaincue. Forward to Death - Les forces qui défendent l'entrée du chantier attaquent correctement V désormais. Contrat : Graves effets secondaires - Correction d'un bug où il était impossible de déposer l'acide bêta au point de dépôt. I Fought the Law - Correction d'un bug où l'on pouvait rester bloqué dans le Red Queen's Race après avoir terminé la quête. Queen of the Highway - Correction d'un bug où il était impossible d'accomplir l'objectif "Parler à Panam." avec d'anciennes sauvegardes. Spellbound - Il est maintenant possible de dérober les données sur l'ordinateur de R3n0 si vous n'avez pas de cyberconsole. We Gotta Live Together - Correction d'un bug où un mur invisible empêchait de revenir au camp du Basilisk.

(oui c'est en anglais, les noms des quêtes de Cyberpunk 2077 sont tous en anglais)