Au milieu des grosses sorties de fin d'année, Cyberpunk 2077 compte bien faire parler de lui avec son DLC Phantom Liberty. L'extension attendue le 26 septembre prochain sur PC, Xbox Series et PS5 devrait offrir une toute nouvelle expérience aux joueurs avec de nombreuses améliorations. Avant ça, CD Projekt veut régaler même ceux qui ne souhaitent pas dépenser un centime avec la mise à jour 2.0 qui promet d'ajouter plusieurs fonctionnalités importantes. Sauf qu'entre les nouveautés du DLC et celles ajoutées par ce patch, il était un peu difficile d'y voir clair. Le studio clarifie tout ça.

Cyberpunk 2077 en dit plus sur sa grosse mise à jour

CD Projekt prend souvent la parole pour partager des informations sur ses jeux avec sa communauté. Cette fois, l'entreprise fait le point sur les nouveautés qui seront apportées gratuitement à l'ensemble des joueurs de Cyberpunk 2077. Impossible de se tromper désormais, le studio a partagé un visuel triant les améliorations et nouveautés apportées par la prochaine mise à jour du jeu et les nouveautés réservées à Phantom Liberty. Le patch apportera donc un arbre de compétences retravaillé et des capacités modifiées au travers d'un tout nouveau système. Le système d'implants cybernétiques sera lui aussi revu en profondeur. Ne croyez pas que le jeu sera plus facile pour autant : les plus téméraires d'entre vous devront se méfier d'une police bien plus réactive et de l'unité spéciale de la MAX-TAC, qui s'occupera de votre cas si vos crimes sont trop graves.

En plus, vos balades dans Night City risquent d'être encore plus explosives avec l'ajout des combats en véhicule, qui vous permettront d'utiliser tout votre arsenal même au volant. La version 2.0 de Cyberpunk 2077 proposera aussi des nouvelles stations de radio dont Growl FM, sur laquelle seront diffusés des morceaux créés par la communauté. Enfin, l'IA, le loot et le craft connaîtront aussi des modifications. Avec tous ces changement, Cyberpunk 2077 devrait totalement être transformé. De l'aveu même des développeurs, il va enfin devenir le jeu qu'il aurait du être à sa sortie. De quoi promettre au jeu une seconde jeunesse comme lors de son patch new-gen? C'est à voir.

Des nouveautés importantes dans Phantom Liberty

Dans l'extension Phantom Liberty, en plus du tout nouveau district de Dogtown, les joueurs pourront découvrir un nouvel arbre de compétences lié à la puce Relic, des nouvelles quêtes ou encore plus de 100 nouveaux objets (armes, véhicules, vêtements...). CD Projekt promet également davantage d'événements dynamiques pendant lesquels on espère pouvoir utiliser le tout nouveau lance-missiles pour véhicules. Malheureusement, l'augmentation du niveau maximum, passant de 50 dans le jeu de base à 60, sera réservée à Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Les développeurs ont donc fait les choses en grand pour cette mise à jour comme pour l'extension. Les joueurs qui n'ont pas encore complété l'aventure principale sont plutôt gâtés, puisqu'ils vont pouvoir le faire dans les meilleures conditions grâce au patch gratuit. Notez qu'on ne sait toujours pas quand il sortira, mais il arrivera peu de temps avant le DLC prévu le 26 septembre.