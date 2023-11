En dépit d'un lancement tumultueux, Cyberpunk 2077 a réussi à redorer son blason grâce à la persévérance de ses développeurs. Le DLC Phantom Liberty, notamment, a su conquérir le cœur des joueurs grâce à ses qualités indéniables. Il n'en fallait pas plus pour que le studio pense à surfer sur cette tendance. Que peut t-on apprendre ?

Cyberpunk 2077, une nouvelle édition en route

Ainsi, forts de ce succès, une édition ultime de Cyberpunk 2077 pour les consoles PS5 et Xbox Series X|S a été repérée pour une sortie prochaine. Détectée par Cheap Ass Gamer (tout un programme) sur X (l'ancien Twitter), le système de vente interne de GameStop liste cette version à 59,99 dollars pour les deux consoles. Généralement, ce type de fuite est de bon augure et il est assez rare d'être déçu à l'arrivée. Surtout quand il s'agit d'un revendeur aussi important que GameStop. Le tout serait prévu pour le 5 décembre prochain.

Les informations sont encore limitées et tout reste à confirmer, donc à prendre avec précaution. Il est fort probable que cette Ultimate Edition comprenne le jeu de base Cyberpunk 2077 ainsi que l'extension Phantom Liberty. Actuellement, l'extension est vendue à 29,99 euros et le jeu de base est souvent proposé à 19,99 euros, voire moins. Un bundle numérique combinant Cyberpunk 2077 avec Phantom Liberty est souvent disponible entre 70 et 79,99 euros, bien qu'il soit parfois en téléchargement à environ 50 dollars, ce qui rend le prix de cette nouvelle édition assez compétitif.

De bons indices

Il est à noter que CD Projekt RED, par le biais de son directeur commercial Michał Nowakowski, avait déjà mentionné l'arrivée de cette édition lors d'une réunion avec les investisseurs le mois dernier, sans pour autant en révéler le nom. En outre, l'organisme PEGI avait brièvement classé une Ultimate Edition de Cyberpunk 2077, avant de retirer cette classification.

Même en faisant preuve de prudence, les signes semblent tous pointer dans la même direction, et les indices accumulés rendent peu probable que cela ne soit qu'une farce de mauvais goût. Un bundle proposé à ce tarif pourrait être une excellente opportunité de faire découvrir le jeu à de nombreux joueurs. Notamment ceux qui n'avaient pas osé le tenter en raison des problèmes d'optimisation initiaux. Cela pourrait même séduire ceux pour qui le RPG n'est pas le genre de prédilection, mais qui sont mus par la curiosité.

Cela permet de patienter en attendant le très attendu projet "Project Orion", aussi connu sous le nom de Cyberpunk 2077 2, qui s'annonce plein de bouleversements. Les rumeurs évoquent déjà un jeu qui pourrait opter pour une perspective à la troisième personne ou proposer un gameplay sensiblement différent, voire s'éloigner du genre RPG. Quelle que soit la direction prise, l'avenir de l'univers de Cyberpunk semble prometteur.