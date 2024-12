Alors que The Witcher s'est tout fraîchement invité dans Naraka Bladepoint par l'entremise d'un crossover inattendu, Cyberpunk 2077 devrait suivre le même chemin sur cette fois non pas un, mais deux jeux. C'est en tout cas ce que l'on peut découvrir via un nouveau leak du bien nommé et généralement assez fiable SamLeakss. On vous partage les derniers detes sur le sujet.

Retour surprise sur les chapeaux de roue pour Cyberpunk 2077

Les premières informations relatives à un crossover mettant en avant Cyberpunk 2077 remontent plus spécifiquement à fin novembre. De premiers leaks, provenant également de SamLeakss, faisaient en effet état d'une potentielle collaboration entre CD Projekt RED et Epic Games pour deux titres phares du géant américain. Sans grande surprise, l'un des jeux concernés n'est autre que Fortnite, qui s'est fait une spécialité d'événements crossover du genre. L'autre titre visé est en revanche un peu plus surprenant, puisqu'il s'agit de Rocket League.

SamLeakss revient donc à la charge sur le sujet, et on en sait maintenant un peu plus quant aux tenants et aboutissants de cette collaboration entre Cyberpunk 2077, Fortnite et Rocket League. Il serait donc question d'ajouter un skin de la superbe voiture Quadra V-Tech, une bête de course que V peut acquérir en récompense d'une quête spécifique dans le jeu original. Il se pourrait toutefois que le crossover ne s'arrête pas là. Le titre de CD Projekt RED ne manque en effet pas de véhicules qui auraient tout à fait leur place dans Rocket League et Fortnite.

Enfin, le Battle Royale indécrottable d'Epic Games pourrait également accueillir d'autres éléments issus de Cyberpunk 2077. On peut notamment penser à des skins de Johnny Silverhand, Jackie, Judy, Panam, parmi tant d'autres personnages emblématiques du RPG inspiré de l'univers dystopique de Mike Pondsmith. Il faudra toutefois attendre des annonces plus officielles pour en avoir véritablement le cœur net. Outre Cyberpunk 2077, rappelons que Fortnite va également bientôt faire l'objet d'un crossover en lien avec Spider-Man, après une série d'autres événements collaboratifs en lien avec Disney et Marvel.

Source : SamLeakss sur X.com