Cyberpunk 2077 ou le jeu au centre de l'un des plus gros bad buzz de toute l'histoire du jeu vidéo (et il y en a eu beaucoup). À sa sortie en septembre 2020, une partie des joueurs PC découvre une ville de Night City dense, immersive et un scénario bien écrit. Malheureusement, pour les joueurs consoles et ceux qui ne disposent pas d'une bonne configuration sur PC, c'est la douche froide. Cyberpunk 2077 semble tout droit venu du passé et le jeu est presque injouable sur PS4 et Xbox One à cause de ses performances catastrophiques et de ses bugs risibles, sujets de moqueries et de consternation sur les réseaux sociaux. À l'époque, il était impossible d'imaginer CD Projekt sauver le jeu, et pourtant...

Cyberpunk 2077 au sommet de son art

Depuis la sortie de Cyberpunk 2077 en décembre 2020, CD Projekt a enchaîné les mises à jour pour corriger tous les problèmes techniques, réhabiliter le jeu sur le PlayStation Store et en faire un indispensable pour les joueurs. On peut dire que le travail de titan abattu par le studio polonais a payé. Sur Steam, les évaluations des joueurs concernant le jeu passent pour la première fois dans la catégorie « très positives ». Sur près de 550 000 utilisateurs, 80% estiment qu'il vaut largement le détour.

Une « remontada » assez folle quand on voit d'où le jeu est parti. La mise à jour next-gen également déployée sur PC en février 2022 y est pour beaucoup, mais on constate aussi qu'un grand nombre de notations favorables datent de ces dernières semaines. Les joueurs ont sans doute apprécié le gros patch déployé à la fin du mois de juin venant supprimer de nombreux bugs dans Cyberpunk 2077. Sur Steam, l'un d'eux précise quand même que le jeu « nécessite une config solide pour donner son plein potentiel, mais il restera tout à fait jouable sur des configs moyennes ». Un autre se réjouit que les bugs se fassent « enfin très rares ».

Le DLC Phantom Liberty pour parachever l'œuvre de CD Projekt ?

De nombreux fans indiquent également qu'avoir fait le choix d'attendre plusieurs années avant de découvrir l'aventure concoctée par CD Projekt n'était pas facile, mais que c'était le bon choix. Sur Twitter, le directeur de la communication de l'entreprise, Marcin Momot exprime son bonheur de voir les joueurs enfin apprécier Cyberpunk 2077. « Merci à tous de reconnaître le travail acharné que l'équipe a abattu au fil des années depuis la sortie ! ». Sa joie est tout à fait compréhensible, car on sait à quel point les évaluations des plateformes comme Steam et Metacritic peuvent compter pour les studios de développement. Un ancien directeur artistique de Santa Monica abordait le sujet récemment.

Cependant, on ne peut pas oublier que CD Projekt n'a pas tenu toutes les promesses faites lors de la campagne de communication de Cyberpunk 2077. Par exemple, la possibilité de courir sur les murs a été supprimée de la version finale, comme celle qui aurait dû permettre de voyager en empruntant le monorail. Le studio polonais promettait aussi que chaque PNJ de Night City aurait un « cycle de vie diurne et nocturne », mais ce n'est pas le cas. Le Flathead, qui donne de la consistance à l'infiltration dans une mission principale importante du jeu, aurait aussi dû devenir notre compagnon durant l'aventure, mais son importance a été réduite à peau de chagrin. Malgré tout, avant l'arrivée de Phantom Liberty le 26 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, les voyants sont tous au vert pour CD Projekt. Espérons que ce contenu additionnel extrêmement attendu parvienne à se montrer convaincant dès sa sortie.