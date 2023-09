Depuis la sortie de Starfield, tous les yeux sont désormais tournés vers la prochaine grande sortie dans l'univers des RPG. À savoir le très attendu DLC de Cyberpunk 2077, intitulé Phantom Liberty. Cette extension promet de redéfinir une grande partie du jeu initial et est susceptible d'attirer de nombreux joueurs à Night City, y compris ceux qui avaient précocement abandonné l’aventure. Mais quelle est la date exacte de cette sortie ? Quand pourrons nous en profiter ,

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, c'est pour très bientôt

Face à l'immense attente générée par Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, les développeurs de CD Projekt ont décidé d'accroître la pression en révélant les horaires de disponibilité du DLC sur PC et consoles, en fonction de votre fuseau horaire.

Les horaires à connaître. Dans le monde entier.

Si vous résidez en France, en Belgique ou en Suisse, sachez que le jeu sera disponible sur PC à 1h du matin, le mardi 26 septembre. Les joueurs sur console auront quant à eux une heure d'avance, puisque le jeu sera disponible dès minuit. De plus, un tweet récent confirme que le jeu sera accessible en pré-téléchargement sur Xbox Series et PS5 48 heures avant cette date, une aubaine pour ceux disposant d'une connexion internet moins rapide. À présent que vous connaissez les horaires de sortie, il ne vous reste plus qu'à patienter une petite semaine, au moment de la rédaction de cette news.

De l'action en perspective.

Une grosse claque en perspective ?

En plus de cette extension prometteuse, le jeu bénéficiera de la mise à jour 2.0, apportant une série d'améliorations substantielles au jeu de base. Bonne nouvelle : cette mise à jour est gratuite, et il n'est pas nécessaire de posséder le DLC pour en bénéficier. Au menu : un nouvel arbre de compétences plus profond et intuitif, une interface utilisateur améliorée, un système d'implants revu et une expérience de crafting optimisée.

Quant au DLC lui-même, il introduira un nouveau quartier appelé Dogtown, inspiré des quartiers de North Hollywood et West Adams à Los Angeles. Ce sera également l'occasion de découvrir une toute nouvelle portion de l'histoire centrée autour de la présidente des Nouveaux États d'Amérique, Rosalind Myers. De plus, les joueurs pourront apprécier la prestation du charismatique Idris Elba, qui prête son talent à une mission d'espionnage dans Cyberpunk 2077. Bien qu'il y ait peu de chances de le voir incarner James Bond à l'écran, nous aurons au moins l'opportunité de le voir à l'œuvre dans ce contexte d'agent secret.

En attendant, GOG vous offre une multitude de petits goodies sur le jeu, vous trouverez ces petits cadeaux directement depuis la page du jeu dans votre bibliothèque ou en suivant les instructions sur le site officiel. Pas mal non ?