CD Projekt Red veut à tout prix éviter de revivre le lancement désastreux de Cyberpunk 2077 avec The Witcher 4. L'échec a servi de leçon et profitera à la nouvelle aventure du Sorceleur.

Attendu comme le Messie, Cyberpunk 2077 a finalement déçu à sa sortie et a même vécu un lancement infernal. Parmi les reproches, les bugs à foison et surtout la version PS4 / Xbox One très bâclée qui ont contribué à gâcher la fête. Les polonais ont eu du mal à redresser la barre, mais désormais, la licence a été relancée ce qui promet de belles choses pour la suite. Mais The Witcher 4 va aussi tirer parti de cette mauvaise expérience.

Quand l'échec de Cyberpunk 2077 sert à The Witcher 4

Cyberpunk 2077 est revenu en force après plusieurs années avec une énorme mise à jour 2.0, et l'extension Phantom Liberty qui a séduit son petit monde. Et quelque part, cette sortie de route est finalement une bonne chose. En se cassant les dents avec CP2077, qui était l'un des jeux les plus attendus de tous les temps, le studio a pu progresser et apprendre de ses erreurs.

Colin Walder, engineering director, s'est exprimé par rapport à l'impact de Cyberpunk 2077 pour les futures productions telles que The Witcher 4. « Pour notre prochain projet, Polaris (ndlr : le nom de code de The Witcher 4), nous faisons déjà tourner nos démos et réalisons nos évaluations sur console. Et ce dès le départ. C'est une étape qui était arrivée plus tard dans le développement de Cyberpunk 2077 » (via Inven Global).

Précédemment, le studio avait promis que la version console de The Witcher 4 ne serait pas au rabais. « L'un des principaux risques auxquels l'on peut faire face durant le processus de développement attrait à la stabilité et aux performances sur toutes les plateformes. Nous testons la qualité du gameplay sur chaque plateforme d'entrée, et nous ne concentrons pas uniquement sur la plateforme de développement, le PC ». Merci qui ? Cyberpunk 2077 !

Crédits : CD Projekt Red.

CD Projekt Red renforce toutes ses équipes

Afin d'être sûr de ne pas se planter à nouveau, et de dépenser une somme colossale pour redresser la barre, CD Projekt Red a effectué de gros investissements dans le domaine des ressources humaines. La suite de Cyberpunk 2077 sera réalisée par 350 à 550 développeurs répartis à travers plusieurs studios. « Ce projet en est actuellement au stade de la conception. Il sera développé par un groupe de vétérans qui ont été chargés d'améliorer Cyberpunk 2077, et d'élaborer l'extension Phantom Liberty. Nous travaillerons depuis l'Amérique du Nord, à Vancouver et à Boston. Fin 2024, il y aura des équipes composées d'une dizaine de personnes. La moitié des développeurs travailleront aux États-Unis, tandis que l'autre sera en Pologne ».

Et pour The Witcher 4 Polaris, c'est pareil. À chaque trimestre depuis 2022, les effectifs alloués pour le premier épisode de cette nouvelle trilogie n'ont cessé d'augmenter. Étant donné que le DLC Phantom Liberty est sorti, et qu'il n'y aura plus de mises à jour majeures sur Cyberpunk 2077, le nombre de développeurs devrait être revu à la hausse. Ca sent très bon sur le papier, et il n'y a plus qu'à !