Vous aimez ne pas avoir à dépenser d'argent pour jouer aux jeux vidéo ? Dans ce cas, vous devez sûrement beaucoup apprécier la plateforme Steam ou encore l'Epic Games Store, qui proposent souvent de faire des jeux, et ce, sans frais supplémentaires. Mais ça ne concerne pas toujours les titres qu'on souhaite faire depuis longtemps. Si vous étiez dans ce cas au sujet de Cyberpunk 2077, alors surprise, sachez qu'il va bientôt être temporairement gratuit. Le seul hic, c'est que tous les joueurs ne pourront pas profiter de cette offre. On vous invite à ne surtout pas louper cette opportunité en or.

Cyberpunk 2077 est bientôt jouable gratuitement sur PS5 et Xbox Series

Ce sont les détenteurs d'une PS5 ou d'une Xbox Series qui vont être contents. En effet, ce sont eux qui vont pouvoir bénéficier de ce joli cadeau. Dès le 28 mars prochain, il sera possible d'essayer Cyberpunk 2077 gratuitement sur les machines de Sony et Microsoft. Attention, il s'agit bien d'un essai gratuit. Vous ne pourrez pas le garder à vie, et il y a une limite imposée. Au bout de cinq heures de jeu, il faudra passer à la caisse si vous désirez continuer. Une durée qui laisse largement le temps de se faire un premier avis sur le RPG de CD Projekt Red.

Alors oui, ce n'est pas de bol pour les joueurs PC, et certains d'entre eux ont déjà commencé à demander des explications sur les réseaux sociaux. « Pourquoi pas sur PC ? », « PC ??? », « Et le PC ? », peut-on notamment lire. Après, d'une manière générale, la communauté se réjouit de cette nouvelle. Bien évidemment, cet essai gratuit comprendra toutes les mises à jour déployées à ce jour, comme la fameuse 2.0 qui a transformé Cyberpunk 2077. Vous ne pourrez juste pas accéder au DLC Phantom Liberty, ce qui paraît assez logique.

Si ça vous intéresse, alors il faudra se dépêcher le jour J. Pour cause, dès le 31 mars 2024, l'essai gratuit pour Cyberpunk 2077 disparaîtra. On vous conseille donc de ne pas traîner le moment venu. Dernière précision, mais pas des moindres, il n'y a pas besoin d'être abonné à quoi que ce soit pour en profiter. Pas la peine de posséder un abonnement au PS Plus ou même au Xbox Game Pass. L'idée est vraiment d'attirer le plus de monde possible, et ça va sûrement marcher comme sur des roulettes. Le rendez-vous est fixé, alors soyez à l'heure !