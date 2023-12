Le parcours de Cyberpunk 2077 aura été des plus tumultueux. Après un lancement chaotique, le RPG est finalement parvenu à redresser la barre. Pour ça, on peut remercier CD Projekt Red qui a été à l'écoute de la communauté. Maintenant, le studio en a fini avec le jeu, après de nombreuses mises à jour majeures et la sortie du DLC baptisé Phantom Liberty. Toutefois, il compte bien continuer à faire des cadeaux aux fans, comme c'est le cas en ce moment avec une jolie surprise à récupérer.

Toujours plus de contenu gratuit pour Cyberpunk 2077

Eh oui, c'est bel et bien une page qui va se tourner pour le titre de la firme polonaise. Il faut dire qu'il n'y a plus grand-chose à ajouter, surtout après le dernier patch en date. Celui-ci était massif, venant notamment ajouter le système de métro, un élément qui était très attendu par les joueurs de Cyberpunk 2077. En outre, on relevait également des courses de voitures répétables, des jumelles pour admirer le décor, et carrément des rendez-vous avec ses amants. C'est un baisser de rideau digne de ce nom pour un jeu qui aura su réparer ses erreurs.

Pour en revenir au fameux cadeau qu'il est possible d'obtenir, deux petites précisions s'imposent. En effet, il faut d'abord être abonné à Amazon Prime Gaming, le service du géant américain. Ensuite, il faut posséder l'extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas vous emparer de ce contenu gratuit. Ce dernier n'est autre qu'une arme iconique, extraite de la réserve illégale de Barghest. Pour le coup, ce sera un bel ajout à votre collection, mais qui ne sera plus disponible à partir du 24 janvier 2024.

On parle bien évidemment du « Chinook », un fusil d'assaut cinétique doté d'un mod augmentant la vitesse de déplacement lors des éliminations et des démembrements. Il ne vous offre pas seulement une meilleure pénétration d'armure, mais vos dégâts s'améliorent aussi lorsque vous allez de plus en plus vite. La cerise sur le gâteau, c'est que si vous changez d'arme, et en prenez une autre issue de la réserve de Barghest, les bonus resteront actifs. Une belle récompense pour Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty.

Alors, ça vous tente ? Dans tous les cas, si vous êtes abonnés, on vous conseille de ne pas faire l'impasse dessus. Et puis bon, c'est tout de même gratuit. De toute façon, une nouvelle arme dans Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, on ne crache pas dessus. Quoi qu'il en soit, pour l'obtenir, il faut d'abord se rendre sur la page dédiée à la récompense sur Amazon Prime Gaming. Lorsque ce sera fait, il ne vous restera plus qu'à suivre les instructions qu'on vous indique ci-dessous.