Depuis la sortie de sa grosse mise à jour 2.0 sur PS5, Xbox Series et PC, qui a réellement tout changé, Cyberpunk 2077 profite d’une véritable seconde jeunesse. Plus beau, mieux optimisé, avec de nouveaux éléments de gameplay et des refontes bien senties… CD Projekt n’a pas fait les choses à moitié. De plus, depuis le 26 septembre, les joueurs du monde entier peuvent désormais retourner à Night City pour découvrir Phantom Liberty, le gros DLC narratif lui aussi riche en nouveautés. Là encore, le studio a mis les petits plats dans les grands avec des cadeaux gratuits à récupérer sur GOG, ainsi qu'un tas d'événements en ligne, notamment du contenu gratuit à débloquer pour le DLC.

Du contenu gratuit pour Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

En plus des goodies numériques, CD Projekt a mis en place une campagne de drops sur Twitch, offrant de nombreux objets gratuits en jeu. Le principe est simple : il suffit de lier son compte Twitch à son compte GOG, puis de regarder l’un des streamers participants jouer quelques heures à Cyberpunk 2077 pour déverrouiller le précieux sésame.

Dans un premier temps, c’est une veste, un pantalon et des bottes qu’il sera possible de déverrouiller en regardant une heure de jeu sur n’importe quelle chaîne participante.

Un casque personnalisé est également déblocable si vous regardez une heure de stream sur l’une des chaînes partenaires. Vous trouverez la liste complète des streamers concernés sur le site officiel.

Enfin, sachez qu’il sera possible de débloquer un fusil de sniper unique en soutenant votre streamer favori avec deux abonnements (subs), à condition que ce dernier participe à la campagne de drops.

Objets gratuits à récupérer dans les drop Twitch

Pantalon d’infiltrée des NUSA - du 25/09 au 2/10 - regarder 1 heure de stream

Bottes d’infiltrée des NUSA - du 3/10 au 12/10 - regarder une heure de stream

Veste d’infiltrée des NUSA - du 13/10 au 21/10 - regarder 1 heure de stream

Casque d’infiltrée des NUSA personnalisé - du 25/09 au 21/10 - regarder 1 heure de stream sur l’une des chaine partenaire (voir la liste des streamers participants sur le site officiel)

Objet bonus a récupérer en offrant des subs

Fusil de Sniper YASHA - du 25/09 au 21/10 - soutenir l’une des chaînes avec 2 subs.

Tous les objets seront ensuite à récupérer en jeu directement dans l’une des planques de V. Notez bien qu’il faut obligatoirement posséder le DLC Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 pour en profiter. Ce dernier n’est disponible que sur PS5, Xbox Series et PC au même titre que la mise à jour 2.0.