Cyberpunk 2077 est de nouveau au cœur de l'actualité grâce à la sortie récente de son gros DLC Phantom Liberty. Porté par Idris Elba, s'il vous plaît, cette extension narrative nous fait découvrir une nouvelle facette de Night City et embarque avec elle tout un tas de nouveautés bien senties. En prime, une énorme mise à jour a été déployée dans la foulée pour tous les utilisateurs du jeu de base. Réservé aux joueurs PS5, PC et Xbox Series, ce patch 2.0 retape toute l'expérience de A à Z en apportant une tonne de modifications de gameplay, d'affiches, d'interfaces et même de nouvelles mécaniques de jeu. Ça vaut clairement son pesant de cacahuètes et en prime, c'est gratuit.

Du contenu gratuit pour Cyberpunk 2077

En parlant de gratuit d'ailleurs, sachez qu'il est de nouveau possible de déverrouiller un peu de contenu gratuitement sur Cyberpunk 2077. Peu après le lancement de Phantom Liberty, CD Projekt a en effet mis en place une campagne Twitch permettant de mettre la main sur plusieurs objets cosmétiques gratuitement. Pour ce faire, il suffit simplement de regarder jouer l'un de ses streamers favoris pendant une petite heure (vous pouvez cumuler les sessions, pas besoin de le faire d'un trait). En liant votre compte GOG à votre compte Twitch, vous pourrez alors prétendre aux petits cadeaux qui sont offerts et les transférer dans votre jeu sur consoles et/ou PC. Vous retrouverez ensuite les objets dans l'une des planques de V. Notez que certains vidéastes partenaires de CD Projekt vous permettent également de gagner un casque exclusif. Vous retrouverez la liste complète des participants sur le site officiel.

Objets gratuits à récupérer dans les drops Twitch

Pantalon d’infiltrée des NUSA - du 25/09 au 2/10 - regarder 1 heure de stream Campagne Terminée

Campagne Terminée Bottes d’infiltrée des NUSA - du 3/10 au 12/10 - regarder une heure de stream

- du 3/10 au 12/10 - regarder une heure de stream Veste d’infiltrée des NUSA - du 13/10 au 21/10 - regarder 1 heure de stream

- du 13/10 au 21/10 - regarder 1 heure de stream Casque d’infiltrée des NUSA personnalisé - du 25/09 au 21/10 - regarder 1 heure de stream sur l’une des chaines partenaires (voir la liste des streamers participants sur le site officiel)

Enfin, si vous avez un peu de monnaie et que vous comptiez soutenir l'un de vos vidéastes favoris, vous pouvez toujours le faire durant cette campagne en lâchant deux abonnements (environ 8€) pour mettre la main sur du contenu supplémentaire au passage, un fusil de sniper exclusif.

Objet bonus à récupérer en offrant des subs