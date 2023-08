Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sera sans aucun doute l’une des grosses sorties de la rentrée. Et pour cause l’enjeu est double pour CD Projekt RED. Le studio polonais doit à la fois satisfaire un tout nouveau public avide de nouvelles aventures depuis la sortie de l’anime sur Netflix, mais aussi livrer une expérience qui fera oublier le lancement douloureux du jeu de base. Les développeurs semblent bien partis pour redorer leur blason si l’on se fie aux premiers retours des critiques mais aussi des joueurs. La sortie se rapproche, et le DLC Cyberpunk 2077 va sortir le grand jeu.

Le gameplay de Cyberpunk 2077 bientôt dévoilé

Après le lancement difficile de Cyberpunk 2077, CD Projekt n’a pas le droit à l’erreur. Le studio polonais compte bien faire oublier ce passage difficile avec le seul et unique DLC payant du jeu. Une extension qui s’annonce déjà riche en améliorations et en changements. Les premiers retours sont unanimes, l’atmosphère unique, l'interface modifiée et les sensations de gameplay différente, confèrent à Phantom Liberty un feeling assez différent de l’expérience principale. Celles et ceux qui se rendront à la Gamescom 2023 pourront découvrir ces nouveautés par eux-mêmes à la fin du mois. Le commun des mortels devra quant à lui attendre jusqu’au 26 septembre prochain pour poser leurs mains dessus, mais CD Projekt RED gardait sous le coude une jolie annonce.

Non, ce n’est toujours pas la date du Phantom Liberty Tour en France. L’événement qui permettra aux fans de Cyberpunk 2077 d’essayer le DLC en avant-première passera bien par chez nous, mais on ne sait toujours pas quand. L’annonce se dégustera tranquillement depuis son canapé puisque CD Projekt RED a confirmé que le gameplay de l’extension sera plus amplement dévoilé lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2023. Enfin diront certains. Pour le moment, le studio a en effet davantage mis l’accent sur l’histoire du DLC et notamment sa vedette Solomon Reed interprété par le charismatique Idris Elba. Beaucoup espéraient que les nouveautés et autres changements soient présentés plus concrètement le temps d’une bande-annonce ou d’un aperçu plus généreux que quelques balades au cœur de Dogtown. Ce sera enfin le cas.

Le nouveau quartier du DLC de Cyberpunk 2077 était en effet au centre de la communication lors du Summer Game Fest. Les développeurs étaient longuement revenus sur la genèse de ce lieu unique en son genre dont l’authenticité se retranscrira dans sa direction artistique que l’on nous promet distincte. Un lieu qui devrait être plus « plus vibrant et crédible » que jamais si l’on se fie au discours de Pawel Sasko, directeur des quêtes de CDPR. Mais pour la castagne, il faudra donc attendre l’Opening Night Live de la Gamescom 2023 qui se déroulera le 22 août à 20h00.