Moins endiablée qu’un Summer Game Fest ou que les Game Awards, la Gamescom 2023 réserve toujours son lot d’annonces marquantes. Geoff Keighley avait donné le ton en amont, il ne fallait pas s’attendre à voir de nouveaux jeux s’annoncer en fanfare ni à voir débarquer de grosses surprises. La conférence faisait avant tout la part belle aux futures sorties de l’année et cela inclut Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Le DLC a fait un crochet en Allemagne pour se laisser approcher des visiteurs du salon, mais aussi pour dévoiler son gameplay au plus grand nombre. Comme on pouvait s’y attendre avec CD Projekt RED, le spectacle a été assuré.

Du gameplay pour Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty continue de faire les présentations en amont de son lancement le 26 septembre prochain. L’unique extension payante du jeu n’a pas le droit à l’erreur. Après le lancement douloureux du RPG il y a deux ans de cela maintenant, les joueurs seront intransigeants. CD Projekt RED a pris son temps et ses efforts semblent payer. Les premiers retours de la presse comme des joueurs ayant participé à la première étape du Phantom Liberty Tour sont unanimes : l’attente en vaut la chandelle. Le studio polonais promettait en effet de nombreux changements améliorant l’expérience globale de Cyberpunk 2077 tout comme une histoire inédite portée par un certain Solomon Reed campé par Idris Elba. Ce que le grand public attendait en revanche, c’est du gameplay, des nouveautés concrètes qui viendraient appuyer leurs arguments de vente. Comme promis, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty s’est longuement montré lors de la Gamescom 2023.

Une grosse mise à jour gratuite pour tout le monde

L’occasion de montrer un aperçu de toutes les nouveautés déjà énumérées. Il faudra compter sur de nouvelles armes dont un katana, des perks et le Cyberware entièrement ré-imaginés, de nouveaux véhicules, des voitures armées, un système de police repensé pour renouveler l'expérience, des nouvelles missions à la pelle, une augmentation du niveau maximum et bien plus encore. Un bien beau programme, mais qui ne sera pas exclusif au DLC. C'était la bonne surprise de la soirée, la plupart des améliorations dévoilées dans la bande-annonce de la Gamescom seront disponibles gratuitement dans le jeu de base, et également pour les versions old-gen, délaissées par Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. CD Projekt RED communiquera très prochainement sur les aspects qui seront disponibles pour tout le monde via la prochaine grosse mise à jour du jeu.

Pour mémoire, sera disponible le 26 septembre 2023 sur PS5, Xbox Series et PC, le studio polonais ayant décidé de s'affranchir des versions old-gen pour aller de l'avant. Ça a l'air de payer.