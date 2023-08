Il ne s'agit pas d'une révélation : le RPG Cyberpunk 2077 bénéficiera bientôt d'un imposant DLC sous forme d'extension, enrichissant considérablement le contenu du jeu original. Y compris un segment majeur de l'histoire principale. Lors de la Gamescom 2023, salon allemand dédié aux jeux vidéo, les développeurs ont organisé le REDstreams. En fait, la finalité de cet événement était de présenter un let's play du contenu de Phantom Liberty, afin de montrer à la communauté les avancées par rapport au jeu de base. Et il y a beaucoup de nouveautés...

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty fait de belles promesses en vidéo

Le gameplay révélé prend place dans le tout récent quartier de Dogtown, l'une des grandes nouveautés de Cyberpunk 2077. Comme le mentionnent les développeurs, cette intrigue s'entrelace avec le scénario principal. Ainsi, une progression significative dans le jeu original sera requise pour y accéder. Toutefois, un accès direct au DLC sera proposé aux plus impatients. Car on imagine mal le jeu vous redemander d'intégralement refaire le début de l'aventure...

La vigilance est de mise dans Night City. Les forces de l'ordre, plus présentes que jamais, assurent la sécurité. On remarque l'intervention des policiers en uniforme bleu, dorénavant dotés de véhicules d'intervention. Les officiers MaxTac, unités d'élite de la NCPD, pourraient également faire leur apparition. Une excellente opportunité de pimenter le jeu, rappelant le système d'étoiles de GTA. D'ailleurs, selon le district, la présence policière varie en intensité. Night City aspire à une immersion toujours plus réaliste et vivante. À ce titre, attendez-vous à être témoin de rixes, de poursuites en voiture et d'affrontements de gangs lors de vos déambulations. L'enjeu ? Vous imprégner de l'ambiance électrique de la ville. Le manque de vie a été justement souligné par la communauté lors de la sortie du jeu, c'est semble t-il bien mieux ici.

Des évolutions de gameplay (combats, compétences, etc)

Pour satisfaire les attentes des joueurs de Cyberpunk 2077, l'arbre de compétences a été largement revisité pour le DLC Phantom Liberty. Petite anecdote pour les amateurs d'animation : certaines des nouvelles compétences s'inspirent directement de la série japonaise Edgerunners. Pas mal, n'est-ce pas ? Ces ajouts intensifient les combats. Vous pourriez même endommager les pneus des véhicules à l'aide d'un katana, façon John Wick. Plus globalement, la gamme de véhicules s'est enrichie : nouvelles voitures, engins équipés de roquettes, mitrailleuses et autres surprises. Il est évident que des moddeurs seront inspirés, peut-être pour y intégrer la Batmobile.

Le DLC devrait arborer des allures de film d'espionnage, avec toute une panoplie de personnages intrigants. Outre Rosalind Myers, la présidente des Nouveaux États d'Amérique, nous pourrons découvrir le charismatique Solomon Reed, interprété par Idris Elba. Sans vouloir spoiler, d'après ce que nous avons pu voir lors de notre aperçu, il s'agit d'un argument de poids pour se procurer l'extension, tout comme Keanu Reeves l'était pour le jeu de base. Le tout est prévu le 26 septembre prochain exclusivement sur PS5, Xbox Series et PC.