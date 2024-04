CD Projekt Red s'éloigne toujours plus de Cyberpunk 2077. Faites vos adieux au jeu... mais dites bonjour à The Witcher 4, Cyberpunk 2 et à tous les beaux projets en cours au sein du studio.

Près de quatre ans après sa sortie ratée, on peut dire que Cyberpunk 2077 s'est fait pardonner. Le jeu s'est métamorphosé grâce à la multitude de mises à jour, et CD Projekt Red va pouvoir mettre à profit son expérience tumultueuse pour offrir un Cyberpunk 2 qui soit le meilleur possible dès le départ. Et pour y parvenir et éviter de se disperser, le studio polonais doit faire des choix dans son organisation. Y compris celui de couper le cordon avec leur bébé qui est désormais bien grand.

Une odeur de fin pour Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 bientôt mort ? En réalité, le studio est passé à autre chose depuis septembre 2023. À l'époque, le game director Gabe Amatangelo avait déclaré ceci. « Nous ferons encore un peu plus, mais le patch 2.0 et le DLC Phantom Liberty sont les dernières grosses mises à jour. Ensuite, c'est Cyberpunk 2. Ou « Orion » devrais-je dire, peu importe le nom qu'on lui donnera ». Il y a quelques semaines, le directeur en a remis une couche et a indiqué qu'il y aurait peut-être de « petits ajouts de temps à autre, juste pour le plaisir ». Et le dernier bilan financier de CD Projekt Red ne fait qu'aller dans le sens de ces différents propos.

Le PDG Michał Nowakowski a annoncé la réduction des équipes assignées au jeu principal et à l'extension Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Parmi les 627 développeurs, seulement 17 d'entre eux sont encore sur CP2077. Une baisse considérable qui a inquiété l'un des investisseurs. Mais selon Nowakowski, il n'y a pas lieu de s'alarmer, c'est largement suffisant pour le reste du suivi de Cyberpunk 2077 dans sa globalité.

L'équipe en charge du suivi de Cyberpunk 2077 et de Phantom Liberty s'est réduite, les développeurs ayant été réaffectés à d'autres projets après la sortie de Phantom Libery et de la mise à jour 2.0. [En réponse à une question] Oui, c'est suffisant. Nous nous réjouissons enfin - depuis l'année dernière - de l'état du jeu. À la fois pour le jeu de base et de l'extension Phantom Liberty. Ce nombre pourrait même se réduire encore un peu, car pour le moment, nous n'avons pas planifié d'autres grosses mises à jour. Bien sûr, les choses peuvent changer un jour, mais pour l'instant, 17 développeurs est suffisant. Via Gamesradar.

Crédits : rapport financier de CD Projekt Red de mars 2024.

The Witcher 4, Cyberpunk 2, des beaux projets arrivent

Comme on peut le voir sur le slide de CD Projekt Red, il n'y a bien plus que 17 développeurs sur Cyberpunk 2077. Le plus gros des troupes est sur le Project Polaris, qui est le nom de code de The Witcher 4. En revanche, le reste de studio est réparti équitablement sur d'autres jeux importants dans l'univers du Sorceleur. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, CD Projek Red travaille actuellement sur :