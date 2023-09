L'actualité autour de Cyberpunk 2077 bat son plein avec l'énorme mise à jour gratuite 2.0 et la sortie de la première extension du jeu. Un DLC payant qui, comme annoncé dès le départ par CD Projekt Red, sera l'unique contenu additionnel à voir le jour pour des raisons techniques. Deux nouveautés qui font office du chant du cygne pour un titre qui n'aura pas été de tout repos pour les équipes.

CD Projekt Red met fin à Cyberpunk 2077...

Avec l'extension Cyberpunk 2077 Phantom Liberty et le gros patch 2.0, le bébé de CD Projekt Red s'achève sur une bonne note finale. Et rien n'était joué d'avance malgré la promesse d'un très grand jeu à la suite des premiers aperçus. Des présentations qui laissaient entrevoir une oeuvre immense et renversante. Puis vint la sortie du titre en 2020, et là, c'est le drame. Une version PS4 et Xbox catastrophique, des bugs et des promesses non tenues, en dépit d'un sentiment général tout de même très positif (sur PC).

Un quasi accident industriel qui a coûté de l'argent au studio, qui a dû procéder à des remboursements de Cyberpunk 2077 sur PlayStation 4 et Xbox One, et il faut le dire, forcément un peu aussi de son image et de sa réputation. De nombreux mois après ce lancement calamiteux, les coulisses d'un développement houleux ont été révélées au grand jour. Mais depuis, le soft est revenu des enfers et l'avenir de la licence n'est pas en péril. Cyberpunk 2 arrive et les moyens sont là.

Le game director Gabe Amatangelo a confirmé que c'en était fini du suivi de Cyberpunk 2077. C'était prévu, mais là, c'est officiel : il n'y aura plus de mises à jour majeures. Même pour des corrections ou améliorations. « Nous ferons encore un peu plus, mais le patch 2.0 et le DLC Phantom Liberty sont les dernières grosses mises à jour. Ensuite, c'est Cyberpunk 2. Ou « Orion » devrais-je dire, peu importe le nom qu'on lui donnera ».

Crédits : CD Projekt Red.

... et met toutes ses forces dans Cyberpunk 2

Pour l'instant, en interne, CD Projekt Red fait en effet référence à la suite de Cyberpunk 2077 en tant que Project Orion. Et pour ce prochain jeu, le studio ne veut pas revoir ses ambitions à la baisse et s'est même créé un nouveau foyer à Boston géré par Paweł Sasko. Le directeur des quêtes de CDP2077. « Nos plans sont assurément ambitieux et demandent beaucoup de travail, de dévouement et de croissance. C'est pourquoi nous montons une nouvelle équipe à Boston, qui avec celle de Vancouver, formera notre nouveau studio - CD Projekt Red North America. Nous serons ainsi pleinement capables d'exploiter le vivier de talents nord-américains ».

Une nouvelle aventure a donc démarré aux États-Unis pour une partie des membres de l'équipe, afin de faire en sorte que Cyberpunk 2 « déchire » selon les mots de Sasko. « En collaboration avec l'équipe de Vancouver et celle de Warsaw, nous allons vous délivrer un jeu qui déchire » avait-il déclaré. Une suite qui devrait mobiliser entre 350 et 550 développeurs d'après l'intéressé. Bref, ça s'annonce gigantesque, tout comme les futurs plans pour la saga du Sorceleur avec une trilogie inédite qui sera initiée par The Witcher 4. Une triade de jeux qui n'incluent même pas le remake du premier épisode, ni le spin-off multijoueur en co-op PvE. En espérant que les développeurs n'aient pas les yeux plus gros que le ventre et puissent mener à bien tous ces beaux projets.