Cyberpunk 2077 Phantom Liberty est disponible avec la mise à jour 2.0 et, comme on pouvait s’y attendre, en dépit des belles nouveautés, le jeu souffre également de quelques soucis. Explications.

C'était un événement attendu par tous les amateurs du genre et c'est maintenant une réalité : le DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty est disponible, accompagné de la gigantesque mise à jour 2.0. Comme c'est souvent le cas dans le monde du jeu vidéo, avec une grande sortie et de nombreux changements, des bugs viennent gâcher la fête pour quelques joueurs. Mais pas de panique, CD Projekt est parfaitement conscient de la situation.

Cyberpunk 2077 a encore des bugs

Le studio polonais CD Projekt est informé des problèmes rencontrés par une partie de sa communauté depuis l'introduction de la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 ainsi que le DLC Phantom Liberty. À ce propos, ils ont d'ailleurs publié un message sur Twitter pour en informer tout le monde, accompagné d'une note de blog permettant de prendre connaissance des prochaines améliorations et résolutions. C'est réconfortant d'entendre cela :

Voici une liste des corrections et améliorations les plus importantes qui y seront incluses :

L'effet déformé provoqué par la sélection d'une option de dialogue spécifique lors de la conversation avec Johnny à la fin de "Automatic Love" ne persistera plus à l'écran.

V ne mourra plus dans "The Heist" en tombant à travers l'ascenseur lors de la montée au 42ème étage avec un faible FPS.

Un problème où l'interface utilisateur pouvait afficher les commandes de la manette lorsqu'on joue avec un clavier et une souris a été corrigé.

Il sera désormais possible de passer correctement aux cyberwares pour les bras en faisant défiler les armes.

La mission "Gig: Breaking News" sera correctement déclenchée après s'être approché de la zone de quête.

Le volume de la radio du véhicule sera ajusté pour ne pas être trop faible comparé aux autres sons dans le jeu.

Le problème des sauvegardes corrompues sur PlayStation a été résolu en augmentant la limite de taille du fichier de sauvegarde. Note : cela ne réparera pas les sauvegardes corrompues avant la mise à jour. Si vous rencontrez ce problème, conservez une sauvegarde fonctionnelle (par exemple, enregistrez-la en tant que sauvegarde manuelle) jusqu'à l'arrivée du 2.01.

a été résolu en augmentant la limite de taille du fichier de sauvegarde. Note : cela ne réparera pas les sauvegardes corrompues avant la mise à jour. Si vous rencontrez ce problème, conservez une sauvegarde fonctionnelle (par exemple, enregistrez-la en tant que sauvegarde manuelle) jusqu'à l'arrivée du 2.01. Améliorations des performances pour PC et consoles, notamment dans la zone de Dogtown.

N'oubliez pas que ce ne sont que quelques points, alors restez à l'écoute pour plus de détails !

Une correction arrive

Parmi les éléments très attendus, on note notamment la résolution des problèmes de sauvegarde sur PS5 et de meilleures performances sur PC et consoles. Il faut bien admettre que le nouveau quartier de Dogtown a laissé un goût amer avec certaines baisses de framerate non négligeables. Ce hotfix sera naturellement baptisé Patch 2.01. On ne sait pas encore quand il sera déployé, mais ça ne devrait pas tarder. On conseille donc à ceux qui ont beaucoup de soucis de faire une petite pause dans le RPG Cyberpunk 2077, histoire d'attendre "des jours meilleurs".