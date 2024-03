Il arrive parfois dans des jeux vidéo que les studios cachent des surprises dans leurs créations. On appelle ça des « Easter Eggs » et parfois, ils mettent plusieurs années avant d'être débusqués. Dans le cas de Cyberpunk 2077, depuis sa sortie en 2020, il y en a quelques-uns qui ont été trouvés. Tous ? Eh bien, on vient de constater que ce n'était pas le cas. Pour le coup, c'était sous nos yeux depuis le début, mais ça nous échappait complètement. Même CD Projekt Red se demandait si on allait finir par tomber dessus.

Un nouveau secret découvert dans Cyberpunk 2077

C'est l'utilisateur crushovitz_b qui a levé le voile sur un Easter Egg bien caché. Sur X (anciennement Twitter), il nous a montré sa trouvaille, et effectivement, c'est dingue qu'on soit passé à côté de ça pendant tout ce temps. D'abord, il faut être sur l'écran du menu principal. Ensuite, vous devez bouger votre souris jusqu'au numéro de la version actuelle de Cyberpunk 2077, et cliquer dessus. Les nombres vont alors changer et devenir « 2.0.77 ». C'est bien évidemment une référence au titre du jeu, et voilà, c'est le secret. Ça n'aura pris que plus de trois ans.

Le studio polonais n'a pas manqué de saluer le joueur pour son exploit. Ce n'est pas une blague, puisque c'est Pawel Sasko en personne qui s'est chargé de le féliciter. Pour rappel, on parle tout de même du directeur des quêtes et directeur associé sur Cyberpunk 2077 et son DLC. Voici ce qu'il a dit : « Bonne trouvaille, j’ai commencé à douter que vous arriveriez à trouver ça un jour ! C'était un peu trop bien caché ». Effectivement, ce n'était pas évident à trouver, et même si c'était le cas, on n'y prête pas forcément attention.

Bon, ce n'est pas non plus LA découverte du siècle. Néanmoins, c'est toujours amusant de parvenir à tomber sur un Easter Egg dans un jeu. A ce sujet, ça pose une autre question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui nous ont échappés ? Dans l'extension Phantom Liberty, par exemple ? C'est tout à fait possible, et comme on peut s'en douter, CD Projekt Red va garder le secret bien au chaud. Ce sera aux fans de Cyberpunk 2077 d'essayer de faire la lumière sur ça. Qui sait, l'un d'entre eux fera peut-être surface dans quelques années ? Affaire à suivre, mais c'est assez excitant.