Cyberpunk 2077 n'a pas dit son dernier mot et compte bien continuer à s'améliorer avec le temps. Pour cela, il peut compter sur des entreprises comme Nvidia qui réalisent un travail impressionnant sur le DLSS.

La toute dernière mise à jour de la technologie NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) offre d'importantes améliorations visuelles pour le jeu Cyberpunk 2077. La version 3.7 de cette technologie d'upscaling par intelligence artificielle marque un tournant par rapport aux versions précédentes. En apportant une image plus nette, une réduction notable du phénomène de ghosting et une meilleure stabilité. Et même un "débruitage" amélioré.

Cyberpunk 2077 s'améliore encore

Un récent vidéo comparatif réalisé par MxBenchmarkPC démontre les progrès accomplis entre les versions 3.5.10, 3.6.0 et la nouvelle version 3.7.0. Utilisée avec le réglage Quality. Cette mise à jour permet de mieux apprécier les détails du jeu tout en offrant une expérience visuelle plus fluide et agréable.

Depuis la sortie des mises à jour 2.0 et 2.1, qui ont profondément modifié plusieurs mécaniques de jeu et introduit des fonctionnalités supplémentaires telles qu'un système de métro pleinement fonctionnel, le développement de Cyberpunk 2077 semble toucher à sa fin. L'équipe de développement s'est en grande partie déplacée vers la création de la suite du jeu. Cyberpunk 2077 est désormais considéré comme le jeu qu'il aurait dû être à son lancement en 2020. Malgré les nombreux problèmes techniques initiaux.

Quoi qu'il en soit, le DLSS est toujours aussi impressionnant. Et il offre plusieurs avantages :