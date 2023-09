Les joueurs PS5 pressés de découvrir Cyberpunk 2077 Phantom Liberty vont devoir attendre un peu plus longtemps et peut-être même faire une croix sur un bonus.

Le lancement du DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty est imminent et d'après les critiques, ça vaut le détour. On a lui attribué un joli 8/10 dans nos colonnes pour ce qui est une « extension très solide ». Si les joueuses et joueurs devraient apprécier la balade, il y a malheureusement des ratés sur la version PS5 du jeu. CD Projekt Red a communiqué sur les pépins et s'est excusé.

Des soucis avec le DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sur PS5

L'unique DLC de Cyberpunk 2077 sera disponible dès ce mardi 26 septembre 2023 à 1h00 du matin. La sortie est donc très proche, sauf pour les petites connexions. En effet, CD Projekt Red a publié un message sur X afin de prévenir que le pré-chargement de Phantom Liberty était indisponible. Le studio explique également ce qui attendent les acheteurs du bundle CP2077 et DLC.

« Informations importantes pour les joueurs PS5 qui ont acheté le pack Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty. Pour le télécharger, rendez-vous sur le PlayStation Store et appuyer sur « Téléchargement » lorsqu'ils sortira à minuit. Nous nous excusons pour l'absence de pré-chargement ». Vous avez donc intérêt à avoir du débit si vous voulez découvrir ce nouveau chapitre à l'heure prévue.

Et ça ne s'arrête pas là. Les équipes préviennent que le bonus de précommande de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, la muscle car Quadra Vigilante, pourrait être indisponible mais qu'elles font tout pour que les joueuses et joueurs puissent réclamer leur dû. « Il se peut que le bonus de précommande, la Quadra Sport R-7 Vigilante, ne soit pas accessible directement. Cela peut notamment affecter les régions du monde où le jeu sera lancé en premier, en raison de leur fuseau horaire. Nous travaillons afin de faire en sorte que les joueurs reçoivent leur bonus le plus vite possible » (via X).

Crédits : CD Projekt Red.

Un gros secret révélé

En plus du DLC Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 s'est récemment transformé grâce à son énorme mise à jour 2.0. Un patch qui corrige de nombreux défauts du jeu comme l'absence de combats en véhicule, l'IA très (très) perfectible des forces de l'ordre et comprend tout un tas d'ajouts comme de nouvelles compétences et bien d'autres choses. Mais la mise à jour renferme aussi un secret. Le titre fait un gros clin d'œil à la série Netflix Cyberpunk Edgerunners.

On va préserver le mystère ici - en invitant ceux qui n'ont pas peur d'être spoilés à lire notre précédent article -, mais on peut trouver un mémorial sur un des personnages disparus de l'anime. Les fans se réjouiront peut-être de cette synergie entre les deux œuvres de deux médias qui ont beaucoup en commun. Avant de retourner à Night City, sachez que des cadeaux gratuits 100% gratuits peuvent être téléchargés en allant simplement sur « Mes récompenses ». Une offre valable sur toutes les plateformes PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.