Il est bientôt temps de ressortir Cyberpunk 2077. Dans quelques semaines, le jeu va accueillir une grosse mise à jour qui embarquera plusieurs nouveautés importantes, comme un arbre de compétences repensé ou encore des combats en véhicules armés. Bien sûr, le gros morceau de ce mois de septembre reste le DLC Phantom Liberty, qui racontera une histoire totalement inédite. À cette occasion, CD Projekt compte faire plaisir à un bon nombre de joueurs grâce à un nouveau contenu qui risque de les occuper longtemps.

Une annonce qui va ravir les joueurs de Cyberpunk 2077

Généralement, qui dit DLC dit aussi nouveaux trophées à récupérer. Mais comme on ne peut jamais en être sûr avant que ce soit officiel, un joueur a préféré poser la question à Marcin Momot, le très actif directeur de la communication de CD Projekt sur X. L'homme confirme que la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 n'embarquera pas de nouveaux succès, mais que ça sera bien le cas de l'extension Phantom Liberty. Une très bonne chose pour les complétistes qui aiment se lancer dans la quête du 100 %.

Ce DLC devrait les mettre à l'épreuve, car on peut imaginer qu'il faudra environ une dizaine d'heures pour compléter l'histoire et qu'il y aura donc un bon paquet de trophées (sur PS5) à récupérer. Rappelons que Cyberpunk 2077 en comptait tout de même 45 et que certains pouvaient même être manqués en fonction de vos décisions pendant l'aventure. S'il en est de même dans Phantom Liberty, les joueurs devront peut-être recommencer plusieurs fois pour « platiner » le DLC.

Phantom Liberty, l'apothéose du RPG de CD Projekt ?

Pour rappel, Phantom Liberty nous emmènera dans le district de Dogtown, toujours dans Night City. V devra se lancer dans « une périlleuse mission d'espionnage et d'intrigues politiques afin de sauver la présidente des NUSA ». En plus des nouveautés apportées par le patch 2.0, cette extension prévoit également d'ajouter des fonctionnalités, comme un arbre de compétences inédit lié à la puce Relique.

En juin dernier, notre preview de Phantom Liberty nous avait vraiment convaincus et la présence d'Idris Elba devrait apporter beaucoup à ce contenu additionnel. Rendez-vous donc le 26 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series pour découvrir le DLC de Cyberpunk 2077. Après un lancement extrêmement chaotique en décembre 2020, le RPG pourrait connaître son apogée dans quelques semaines.