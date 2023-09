Vous aurez bientôt deux raisons de replonger dans l'univers de Cyberpunk 2077. D'une part, l'extension Phantom Liberty, qui ajoute une dizaine d'heures de jeu supplémentaires avec une toute nouvelle histoire, arrive dans un peu plus de 10 jours. D'autre part, celle-ci sera accompagnée par un patch gratuit 2.0 qui sera une petite révolution pour le titre. Et bonne nouvelle, le déploiement de cette mise à jour est très proche.

Une sortie imminente pour le patch gratuit 2.0 Cyberpunk 2077

Un peu moins de trois ans après son lancement raté, Cyberpunk 2077 n'est déjà plus le même jeu, surtout sur consoles. Mais CD Projekt Red n'a pas encore tout à fait fini d'améliorer son bébé. Et c'est pourquoi une mise à jour gratuite apportera de grosses nouveautés, qui vont optimiser l'expérience des joueuses et des joueurs, dès le 21 septembre 2023.

On a déjà abordé le sujet à de nombreuses reprises, mais la police sera rénovée de la cave au grenier pour être moins idiote et inutile que dans la version actuelle de Cyberpunk 2077. Le système de recherche a été repensé, et cette fois, les forces de l'ordre devraient vous coller de près en cas de délit. Bien sûr, il sera encore possible de les semer, mais ce sera plus compliqué. Le patch gratuit 2.0 s'emploiera aussi à refondre l'arbre de compétences et d'avantages, l'IA en combat ou le système d'implants cybernétiques.

Il apportera également des changements au niveau du loot, des objets et du crafting. Les véhicules ne serviront pas qu'à traverser les différents quartiers de Night City et ses environs. Lorsque cette mise à jour de Cyberpunk 2077 sera installée, vous pourrez vous croire dans GTA en sortant une arme à feu en pilotant. Enfin, il y aura de nouvelles radios, dont celle qui diffusera des musiques élaborées par la communauté. Le studio promet encore « bien d'autres choses » dans cette update.

Une cinématique qui claque la rétine pour le DLC Phantom Liberty

Voilà pour la mise à jour gratuite, mais on rappelle que le DLC Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 arrivera cinq jours plus tard, le 26 septembre 2023. Outre les améliorations énumérées plus haut, cette extension comprendra plein d'ajouts exclusifs qui ne seront donc pas disponibles si vous ne l'achetez pas. Cela comprend notamment une histoire inédite avec deux nouveaux personnages absents de Cyberpunk 2077. So Mi et Solomon Reed incarnée par Idris Elba.

Les deux protagonistes sont d'ailleurs mis en scène dans une superbe cinématique. On y voit Reed qui voyage à bord d'un train et qui, subitement, va se faire attaquer après avoir été trahi par So Mi. Sept ans plus tard, on retrouve celle-ci aux côtés de la présidente dans un avion qui ne tardera pas à se faire abattre. Solomon Reed est vivant... et à l'origine de l'explosion ? So Mi devrait un personnage complexe que tout le monde n'aimera pas forcément. « Vous devez pouvoir les comprendre et avoir de l’empathie, mais vous n’avez pas forcément à les aimer. Comme dans la vraie vie » a déclaré le directeur narratif de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Le DLC inclura encore de quêtes, de combats de boss, de missions en véhicule, plus 100 objets inédits, un niveau qui monte à 60 ou encore Dogtown. Un district supplémentaire « dangereux ». Et si vous avez appréciez la série animée Cyberpunk Edgerunners, il y aura une surprise. Avant la sortie de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, pensez à faire de la place sur votre SSD. Sans prendre en compte le patch gratuit 2.0, l'extension pèsera pas moins de 32,926 Go. Un DLC énorme, mais si le jeu en vaut la chandelle...