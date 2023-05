Le désastre du lancement de Cyberpunk 2077 est derrière CD Projekt Red qui travaille actuellement sur l'unique DLC Phantom Liberty du jeu. Une extension dont nous ne savons finalement pas grand-chose, mais qui devrait nous en dire plus très prochainement. En attendant, une nouvelle rumeur vient de tomber et si ça se vérifie, les fans vont être aux anges.

Un leak sur la sortie de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ?

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, le premier et seul DLC du jeu, doit sortir cette année sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Et cette fois-ci, il ne devrait pas y avoir de retards en pagaille. C'est du moins ce que soutiennent deux podcasters polonais, Rock and Borys, qui auraient eu vent de l'avancée du développement. La conception de cette extension progresse très bien, à tel point qu'elle pourrait sortir plus tôt qu'on ne le croit.

Lors d'une émission, l'un d'eux a déclaré que le DLC Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 pourrait être disponible dès le mois de juin. Quand exactement ? Peut-être dès le 8 juin, le soir de la conférence Summer Game Gest 2023. Une sortie surprise à l'image de ce que Microsoft et Tango Gameworks (The Evil Within) avaient fait pour Hi-Fi Rush. Cette source précise que le lancement en juin était ce qui est prévu à l'origine, en se basant sur des documents internes qui commencent néanmoins à dater. Dès lors, le calendrier a pu changer et cette personne affirme que dans le pire des cas, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty arriverait en juillet.

Une rumeur qui a fait réagir Marcin Momot, directeur de la communication de CD Projekt Red. « Comme déclaré précédemment, nous allons dévoiler les premiers détails sur Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty en juin. En ce qui concerne la date de lancement, nous ne commentons pas les rumeurs ». En plus des détails promis, le studio est en train de caler des présentations pour permettre à certains de jouer au DLC avant la sortie. Une annonce pour le coup totalement officielle, même si on ne sait pas à quel moment ces fameuses sessions de jeu auront lieu. La piste d'une démo, mise à disposition pour tout le monde, est aussi envisageable.

Un DLC énorme avec un acteur de The Wire

CD Projekt Red est resté très discret sur le DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Pour l'instant, on a surtout la grosse révélation de la présence d'Idris Elba (The Wire) au casting avec un petit indice sur la teneur du contenu. « Voici Idris Elba dans le rôle de Solomon Reed, un agent de la FIA pour les Nouveaux États-Unis d'Amérique. Faites équipe et entreprenez une mission impossible d'espionnage et de survie » indiquait le deuxième teaser de l'extension qui s'annonce monstrueuse. V va donc se faire un nouveau pote ou ennemi, qui sait.

D'après Marek Bugdoł de CDPR, c'est le « plus gros DLC jamais développé à ce jour ». Une déclaration qui sous-entend que ce sera encore plus énorme que les deux contenus The Witcher. De quoi faire saliver les fans et les replonger dans l'univers steampunk de CD2077 pour des dizaines d'heures supplémentaires. Rendez-vous en juin pour en savoir davantage.