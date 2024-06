C’est bon, on le sait, CD Projekt a définitivement lâché Cyberpunk 2077. Tout le studio travaille désormais sur d’autres projets : The Witcher 4, The Witcher Remake ou encore la suite de Cyberpunk justement. Pourtant, l’histoire aurait bien pu se prolonger si l’on en croit ces nouveaux leaks fraîchement apparus en ligne.

Un DLC de Cyberpunk 2077 a encore leaké, mais on ne le verra jamais

Comme pour les leaks de Marvel’s Spider-Man 3, c’est une nouvelle fois Insider Gaming qui a repéré la fuite sur les réseaux sociaux. Encore une fois, il s’agit de fichiers qui ne datent pas d’hier, puisqu’ils seraient en ligne depuis… 2021. CD Projekt avait été victime d’un énième piratage et des dossiers conceptuels avaient été enlevés. À l’époque, visiblement, personne n’avait vraiment mis son nez là-dedans, jusqu’à aujourd’hui.

Dans ces images et fichiers bourrés de concepts, c’est un DLC lunaire dont il est fait référence. Apparemment, cette extension de Cyberpunk 2077 devait se dérouler sur la lune. On ne sait pas de quoi l’histoire aurait parlé, mais de nombreuses illustrations et modèles 3D avortés présentent des environnements lunaires, des bâtiments ou encore des objets qui auraient construit tout ce monde spatial. Une version très anticipée de la carte potentielle est même visible, nous laissant entrevoir plusieurs points d’intérêt dont des cratères habités par des structures. Pour rappel, à la base, la lune devait être une vraie destination dans Cyberpunk 2077, un genre de havre de paix. C’est d’ailleurs l’un des sujets abordés dans le seul DLC du jeu, sans que l’on ne puisse la voir malheureusement.

Mais si nous ne verrons jamais la lune dans Cyberpunk 2077, peut-être que ces concepts seront conservés pour Cyberpunk 2, sait-on jamais.

Les joueurs de Phantom Liberty savent ce que représente la lune

On ne va pas se plaindre, on a Phantom Liberty

Pour l’heure, le seul DLC disponible pour Cyberpunk 2077 est l’excellent Phantom Liberty, avec en guest un Idris Elba ultra charismatique. Une nouvelle région explorable, de nouvelles armes et compétences ainsi qu’une histoire qui sent bon l’espionnage sont au menu de ce DLC très apprécié par les joueurs et par la presse d’ailleurs. À cela s’est aussi greffée une imposante mise à jour, une refonte 2.0 qui a fait un bien fou au jeu.

Cette dernière est dispo pour tous les joueurs sans avoir besoin de mettre la main sur le DLC. Après un démarrage chaotique, Cyberpunk 2077 a réussi à s’en sortir de la plus belle des manières. Dommage que ce soit fini d’ailleurs. Maintenant, on attendra la suite et peut-être alors que l’on ira sur la lune. Cyberpunk 2077 est dispo sur PS5, Xbox Series et PC mais aussi sur console olg gen. Son DLC Phantom Liberty est en revanche exclusif PS5, Xbox Series et PC.