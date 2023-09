À quelques jours de la sortie du DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, CD Projekt s'exprime plus clairement sur ses futurs plans pour le jeu qui ne sera pas traité comme The Witcher.

Après sa remontada fulgurante, Cyberpunk 2077 s'apprête à franchir un nouveau cap. Les développeurs se sont retroussés les manches afin d'offrir un paquet de nouveautés gratuites aux joueurs. En parallèle, les équipes vont lancer le DLC Phantom Liberty. Et il faudra en savourer chaque minute puisque ce sera le seul. Pourquoi ? Voici l'explication donnée récemment par un dirigeant du studio.

Cyberpunk 2077 pas assez rentable pour avoir plusieurs DLC ?

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sera disponible prochainement et profitez-en, car il n'y aura pas d'autre DLC. C'est fini ! Même si on le savait déjà depuis longtemps, CD Projekt Red l'a reconfirmé. Mais le studio a surtout donné la raison derrière cette décision. Des ventes trop décevantes ? Le lancement désastreux qui a amené le studio à revoir ses ambitions à la baisse ? Selon Michał Nowakowski, ce n'est rien de tout cela.

Comme nous l'avons annoncé il y a longtemps, nous n'allons pas sortir une deuxième ou une troisième extension. C'est le seul DLC de Cyberpunk 2077. Cela n'a rien à voir avec les chiffres, et si nous sommes satisfaits ou non des ventes du jeu, ou quoi que ce soit d'autre. Pour être honnête, il s'agit d'une décision technologique. C'est la dernière fois que nous travaillons sur le RedEngine (ndlr : le moteur maison de CDPR), du moins pour le moment, puisque comme vous le savez, nous avons basculé sur l'Unreal Engine (ndlr : pour The Witcher 4, entre autres). C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne faire qu'un seul DLC pour Cyberpunk 2077. Via VGC.

Contrairement à The Witcher 3 Wild Hunt, Cyberpunk 2077 sera moins bien loti - Geralt ayant eu le droit à deux extensions -, mais si la qualité est là... En termes de durée de vie, aucune information, mais attendez-vous au moins à une dizaine d'heures vu le passif de CD Projekt Red.

Crédits : CD Projekt Red.

Qu'attendre de l'extension ?

Le DLC Phantom Liberty clôturera en partie l'aventure Cyberpunk 2077, mais ce dernier réserve son lot de surprises plus ou moins attendues. Déjà, il y aura bien de nouveaux succès et trophées pour les chasseurs addicts à cette activité. Ensuite, l'extension devrait surprendre avec l'arrivée de deux nouveaux personnages dans l'univers de la franchise. Dans le coin gauche, l'agent des New United States of America, Solomon Reed joué par Idris Elba (The Wire). Un protagoniste complexe, profond, tiraillé entre ses idéaux et ses principes d'après Igor Sarzyński. Le directeur narratif de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Et dans le coin droite, on aura une jeune femme aux cheveux violets, Songbird, qui se veut être un miroir de V. Elle devrait diviser les joueurs, mais ce n'est pas grave. Elle n'a pas été écrite dans le but de plaire à toutes et tous. « Vous devez pouvoir les comprendre et avoir de l’empathie, mais vous n’avez pas forcément à les aimer. Comme dans la vraie vie » a expliqué le directeur narratif. Un DLC plus riche au niveau des personnages avec une « atmosphère unique » et des « sensations différentes ». De l'avis même des quelques personnes qui ont pu l'essayer en avant-première.

Mais ce que l'on risque de retenir de cette extension, c'est justement la myriade d'améliorations apportées au jeu principal ainsi qu'à son DLC via la grosse mise à jour gratuite 2.0. Oui, même si vous n'achetez pas ce contenu additionnel, vous pourrez refaire une run en profitant d'une meilleure IA et de nombreuses nouveautés de gameplay. La sortie a beau avoir été un naufrage, CD Projekt Red a su bien corriger le tir et les efforts des développeurs vont bientôt pouvoir être expérimentés par toutes et tous. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sera disponible le 26 septembre 2023 sur PS5, Xbox Series et PC avec une chouette édition collector. Après ce lancement, CDPR se contentera d'apporter un support classique pour corriger les bugs et autres.