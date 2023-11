Cyberpunk 2077, le jeu emblématique de CD Projekt Red, se prépare à recevoir ce qui semble être sa dernière mise à jour majeure. Annoncé comme le patch 2.1, elle est prévue pour le 5 décembre, en même temps que la sortie de l'Ultimate Edition du jeu.

Cyberpunk 2077 : une dernière grosse mise à jour

Cette mise à jour promet d'apporter de "nouveaux éléments de gameplay très attendus", selon les annonces officielles sur les réseaux sociaux de Cyberpunk 2077. Marcin Momot, le directeur de la communauté chez CD Projekt Red, a qualifié cette mise à jour de "dernier patch", laissant entendre qu'il s'agira effectivement de la dernière mise à jour significative du jeu.

Les détails du patch 2.1 seront révélés lors d'un livestream prévu pour le 1er décembre à 16h00. Evidemment, cette annonce suscite beaucoup d'attentes chez les joueurs, notamment concernant les nouvelles fonctionnalités et améliorations que ce patch pourrait apporter. Certains espèrent même l'ajout d'un mode New Game+.

Cyberpunk 2077 a connu un lancement tumultueux en décembre 2020, avec de nombreux bugs et problèmes techniques. Depuis lors, CD Projekt Red a déployé plusieurs mises à jour pour améliorer l'expérience de jeu. Ce dernier patch semble marquer la fin d'un chapitre important dans le développement de Cyberpunk 2077. C'est même un peu l'ultime étape.

C'est quoi la suite ?

L'attention se tourne désormais vers la suite de Cyberpunk 2077, baptisée provisoirement "Project Orion", après le succès critique et commercial de l'extension Phantom Liberty et de la mise à jour 2.0. Le studio a annoncé officiellement en octobre 2022 la suite de Cyberpunk 2077 ainsi qu'une nouvelle trilogie de The Witcher, indiquant que Project Orion serait leur principal centre d'intérêt après Phantom Liberty​​. Pour le développement de cette suite, l'équipe principale de Cyberpunk 2077 se déplace à Boston, où un nouveau bureau de CD Projekt Red sera établi. Ce bureau continuera de travailler avec les développeurs à Vancouver ainsi qu'à Varsovie​​.

On ne sait hélas rien de plus pour le moment. Si ce n'est que le gameplay pourrait être fondalement différent. Avec pourquoi pas, une vue à la troisième personne. Pour le reste, même les rumeurs ne font état de rien. Nous n'avons aucun indice sur le scénario, ni la période couverte par le jeu. On sait seulement que les développeurs ont envie de nous faire découvrir d'autres horizons que la ville de Night City. Tout est donc possible.