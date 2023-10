Cyberpunk 2077 a récemment fait peau neuve avec son énorme mise à jour 2.0. Peu après son déploiement, nous avons pu assister à l'arrivée de l'extension Phantom Liberty. Malgré son manque de nouveautés, le DLC est un franc succès et propose une trame prenante. En tout cas, il y a de quoi faire, en particulier grâce à des petits détails cachés un peu partout par les développeurs. Le jeu de base en regorge et certains mettent beaucoup de temps avant d'être remarqués. Un joueur a justement fait une découverte après avoir passé 600h à brasser les rues de Night City.

Cyberpunk 2077 a encore des secrets en réserve

On le sait, le RPG de CD Projekt Red aime jouer la carte du mystère en dissimulant des informations sur son univers et son histoire, le but étant de les découvrir en étant extrêmement attentif en jeu. Par exemple, sur le bras mécanique de Johnny Silverhand, on peut remarquer un logo corporate qu'il a essayé d'effacer. Ce détail est passé inaperçu pour un certain nombre de joueurs, et il est loin d'être le seul. Récemment, un joueur ayant enregistré plus de 600h sur Cyberpunk 2077 a posté un message sur Reddit. Il y explique avoir découvert quelque chose concernant V, le personnage principal.

En temps normal, on joue à Cyberpunk 2077 en vue à la première personne, la seule exception, c'est lorsqu'on est au volant d'un véhicule. On passe alors à la troisième personne. L'utilisateur en question a donc remarqué qu'en tournant la caméra pour se mettre face à V, on relève un détail surprenant. En effet, son visage est bel et bien animé quand il discute avec un autre personnage. Les fans sont formels, ce n'était pas présent dans le jeu de base. La théorie voudrait que ce changement soit arrivé avec le gros patch 2.0.

Il faut savoir qu'à l'origine, c'est-à-dire avant la sortie de Cyberpunk 2077, le visage de V devait bien s'animer en parlant. Les développeurs sont revenus sur leur décision, car il y avait un glitch qui empêchait son bon fonctionnement. D'ailleurs, ce bug peut toujours être observé. Il est effectivement possible de voir la bouche de V faire les mêmes mouvements que celle d'un personnage en train de lui parler. En tout cas, cela a relancé le débat de la perspective choisie par CD Projekt. Certains joueurs avaient remis en question le choix de la vue subjective. Ils se demandent maintenant si elle sera également de mise pour le deuxième opus. Pawel Sasko, directeur des quêtes sur Cyberpunk 2077, a récemment déclaré que c'était « encore à voir ».