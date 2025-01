Pour rappel, CD Projekt RED annonçait en octobre dernier que Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, comprenant son DLC Phantom Liberty et les dernières mises à jour en date du jeu, allait faire l'objet d'un portage sur Mac et Apple Silicon « courant début 2025 ». Si l'on en croit une découverte toute récente, le studio polonais devrait très bientôt se fendre d'une annonce plus concrète à ce sujet.

Night City de Cyberpunk 2077 très bientôt sur la Grosse Pomme ?

Disponible depuis décembre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition va ainsi enfin compléter son tableau de chasse avec les appareils Mac et Apple Silicon. CD Projekt RED semble vouloir bien faire les choses pour ce portage goût Pomme. Il devrait en effet profiter des capacités de ces machines pour compter d'appréciables fonctionnalité comme le Path Tracing, le Frame Generation ou encore un audio spatial intégré.

Il s'agirait donc d'un portage en bonne et due forme pour Cyberpunk 2077 à destination de celles et ceux allergiques à Windows ou Linux. Restait encore à savoir quand exactement Night City et ses plus ou moins joyeux habitants allaient débarquer sur les appareils de la marque à la Pomme. Si l'on en croit des mises à jour très récentes découvertes sur la base de données de SteamDB, cela devrait avoir lieu incessamment sous peu. La page du jeu affiche en effet maintenant une série de dépôts et un exécutable non seulement pour Windows, mais également pour macOS.

Des modifications en amont qui laissent donc à penser que CD Projekt RED devrait officiellement annoncer très bientôt quand Cyberpunk 2077 sera jouable sur Mac et Apple Silicon, et avec quelles configurations requises. Il se pourrait même que la chose prenne la forme d'un « shadow drop », avec disponibilité immédiate. Il faudra cependant attendre ladite annonce officielle pour en avoir le cœur net. Après la sortie de ce portage, l'aventure Cyberpunk 2077 devrait en tout cas enfin arriver pour de bon à son terme, afin que les équipes derrière la licence futuriste puissent se concentrer pleinement sur Cyberpunk 2, depuis leurs bureaux de Boston.

Source : SteamDB