Cyberpunk 2077 a atteint sa forme finale avec la mise à jour 2.0 qui a transformé le jeu. Une refonte totale offerte à tout le monde qui a permis de corriger encore plein de problèmes, tout en améliorant certaines parties comme l'IA, la conduite, la gestion de la police et bien plus. Un patch rédempteur qui a aussi servi à introduire la très solide extension Phantom Liberty, qui sera l'unique DLC payant. Depuis, CD Projekt Red est passé complètement à autre chose, et une grosse déception attend les joueurs PS5 Pro.

Cyberpunk 2077 encore plus beau sur PS5 Pro ?

Cyberpunk 2077, c'est fini pour de bon depuis plusieurs mois désormais. CD Projekt Red a commencé par réduire petit à petit l'équipe qui était encore affectée sur le jeu, pour corriger d'éventuels bugs, puis l'a assignée aux autres projets en cours. Parmi les titres en développement, il y a notamment The Witcher 4 ainsi que d'autres jeux autour du sorceleur, Cyberpunk 2, et le Project Hadar, qui est une nouvelle licence originale RPG. Un planning très chargé qui laisse peu de place à des choses moins importantes... comme un patch PS5 Pro pour CP2077.

Les possesseurs d'une PS5 Pro seront peut-être déçus, mais il n'y aura pas de mise à jour pour rendre Cyberpunk 2077 plus beau ou plus fluide. À la question d'un internaute qui voulait savoir « Y'aura t-il un patch PS5 Pro et une promotion Black Friday pour que j'achète ce jeu pour la troisième fois ? », le compte X officiel du titre a répondu « Nous n'avons pas prévu de mise à jour PS5 Pro pour le moment ». On notera qu'il est tout de même précisé « pour le moment », ce qui laisse une porte ouverte. Même si à la vue des déclarations de CD Projekt Red, il vaut mieux de pas trop espérer que Cyberpunk 2077 fasse partie des jeux optimisés PS5 Pro.

Et forcément, ça déçoit déjà si l'on regarde les commentaires. « Noooon, le jeu de la génération n'a pas de patch PS5 Pro ? »; « Oh c'est une mauvaise nouvelle, s'il vous plait, envisagez de sortir une mise à jour »; « S'il vous plaît, reconsidérez cette décision. La demande est forte et cela donnerait à tout le monde une excuse pour refaire le jeu » peut-on lire dans les commentaires.

Source : compte X Cyberpunk 2077.