Après le DLC Phantom Liberty, la mise à jour 2.0 ayant totalement changé la face de Cyberpunk 2077 et quelques correctifs, rappelons que CD Projekt RED s'était estimé enfin satisfait de l'état du jeu, plusieurs années après sa sortie. Tout portait alors à croire qu'aucun autre patch majeur ne suivrait, son attention étant tournée vers The Witcher 4 et Cyberpunk 2. Mais cela a visiblement changé avec la toute récente et massive mise à jour 2.2, à bien des égards.

Plot-twist pour le support de Cyberpunk 2077

Comme indiqué dans le stream dédié à la dernière mise à jour en date de Cyberpunk 2077, le support du jeu est finalement loin d'être terminé. Tout portait pourtant à croire que CD Projekt RED avait décidé d'aller de l'avant après un long arc de rédemption de plusieurs années par rapport à son lancement chaotique. Le studio polonais a en réalité trouvé une parade pour continuer le support de son RPG futuriste, en sous-traitant cette tâche à Virtuos. Il s'agit d'une société composée de plusieurs studios qui travaille justement sur le support de nombreux jeux à gros budget.

Pauline Debroux, productrice chez Virtuos, était d'ailleurs présente lors du stream ci-dessous, afin de nous présenter les nouveautés apportées à Cyberpunk 2077 par la mise à jour 2.2. Celle-ci en a d'ailleurs profité pour expliquer que son entreprise travaille habituellement sur des contenus additionnels comme des quêtes, niveaux, DLC, nouveaux assets et autres. Il se pourrait ainsi que Night City accueille finalement encore d'autres nouveautés pour nous aider à attendre sa suite, sous la supervision de CD Projekt RED.

Pour l'heure, le studio polonais n'a cependant pas spécifié si une telle chose est dans ses plans pour Cyberpunk 2077. Il pourrait s'agir d'un événement exceptionnel, comme de quelque chose de plus récurrent s'il s'estime satisfait du travail réalisé par Virtuos. L'entreprise a en tout cas montré de manière plutôt convaincante de quoi elle est capable avec la mise à jour 2.2. Celle-ci apporte pour rappel des tas de nouvelles fonctionnalités durant la conduite, un mode Photo remis au goût du jour et une foultitude d'options de personnalisation pour V, entre autres ajouts. De quoi presque envie de retourner à Night City, en attendant les prochains jeux a priori encore très lointains de CD Projekt RED.

Source : Cyberpunk 2077 sur YouTube