Déjà plus de trois semaines que Cyberpunk 2077 a reçu sa fameuse refonte, permettant enfin au jeu de ressembler davantage à ce qu’il promettait. Le patch 2.0 a apporté tout un tas de nouveautés, notamment en termes de gameplay, d’interface, d’affichage et même des mécaniques inédites. Si cette énorme mise à jour gratuite suffisait à certains joueurs PC, Xbox Series et PS5 à retourner sur les jeux, les amoureux du RPG ont quant à eux prolongé l’expérience via le DLC Phantom Liberty. Pour célébrer le lancement de la seule et unique extension de Cyberpunk 2077, les développeurs permettent depuis quelques semaines de récupérer régulièrement du contenu gratuit. Dernière ligne droite pour pimenter votre garde-robe.

Derniers contenus gratuits pour Cyberpunk 2077

La campagne de Twitch Drops de Cyberpunk 2077 arrive à son terme. Pendant plusieurs semaines, CD Projekt RED et Amazon se sont associés pour gâter les joueurs à l’occasion de la sortie du DLC pour proposer de beaux cadeaux à qui en voudra. Au programme donc, du contenu à récupérer, et sans avoir besoin de sortir la carte bleue, via les Twitch Drops. Pas besoin de compte Amazon Prime pour en profiter, il vous suffira de vous connecter sur la plateforme de streaming et de regarder du contenu streamé de Cyberpunk 2077 pendant un temps donné.

Pour obtenir cet ultime cadeau, qui n’est autre qu’une veste d’infiltré des NUSA, il vous faudra donc regarder un stream éligible durant une petite heure avant le 21 octobre 2023 à 23h59, heure française. Vous avez également jusqu'à cette date pour récupérer le casque d’infiltré qui va avec en regardant là aussi une heure de contenu auprès des chaînes éligibles aux drops personnalisés comme Ava Mind par exemple.

Pour récupérer ces récompenses de Cyberpunk 2077 rien de plus simple. Il vous suffit de suivre les étapes suivantes. On rappelle évidemment que ce contenu gratuit peut être obtenu aussi bien sur PS5, Xbox Series que PC.

Allez sur GOG et liez votre compte Twitch en allant à cette adresse ;

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Cyberpunk 2077 pendant une heure Note importante : il faut que le ou la streameuse ait le « DrорѕAсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.



Une fois l’heure de visionnage atteinte vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte GOG sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Si le cœur vous en dit, vous pouvez également récupérer le Fusil de précision Yasha avant le 21 octobre 2023 en soutenant l’une des chaînes éligibles en lui offrant 2 subs de n’importe quel niveau. Vous pouvez retrouver la liste officielle des participants sur le site officiel de Cyberpunk 2077.