Cyberpunk 2077 a beau être sorti depuis 2020, il a encore des surprises en réserve. Mais comment est-ce possible ? A première vue, CD Projekt Red semble avoir fait le tour de la question. Les plus grosses mises à jour sont derrière nous, à l'image de la 2.0, et l'extension Phantom Liberty est déjà parmi nous. Eh bien, cette fois, ça concerne du contenu gratuit qu'il est encore possible de récupérer à l'heure où on écrit ces lignes. Par contre, vous n'allez pas devoir traîner, car l'offre va disparaître dans peu de temps.

Encore du contenu gratuit pour Cyberpunk 2077, ça va faire mal

Alors que les regards sont tournés vers Cyberpunk 2, le premier opus n'a pas encore dit son dernier mot. Du moins, pour les abonnés à Amazon Prime Gaming. Eh oui, presque chaque mois, le studio polonais s'associe au géant américain pour offrir de l'équipement aux abonnés, et ce, sans faire chauffer la carte bleue. Vous l'aurez compris, ça ne s'adresse pas à tout le monde, ce qui va probablement faire quelques déçus. Maintenant, voyons ce qu'il y a au programme.

Jusqu'au 3 avril prochain, vous pouvez récupérer gratuitement une arme tout droit sorti de la réserve illégale de Barghest. Il s'agit du fusil de précision Foxhound, qui est idéal si on a envie de foncer dans le tas. Pour la discrétion, on verra plus tard. Pour information, cette arme dispose d’un mod qui augmente la vitesse de déplacement après chaque élimination et démembrement. Il possède même une meilleure pénétration de l'armure. En bref, vous allez être incité à déchaîner les enfers sur vos ennemis. Est-ce que ça vous met l'eau à la bouche ? Si c'est le cas, profitez-en avant que l'offre n'expire.

Si vous souhaitez récupérer ce joli cadeau pour Cyberpunk 2077, il y a plusieurs étapes à suivre. Déjà, il faut se rendre sur la page dédiée à l'offre. Une fois que c'est fait, vous allez devoir sélectionner « Accéder au contenu du jeu » pour recevoir votre code unique et un lien vers le site d'échange de code. Après être arrivé sur le site, il faut se connecter entrer le code pour récupérer votre contenu en jeu. Dès que vous aurez franchi cette étape, l'affaire sera réglée. La fameuse arme vous attendra patiemment dans la réserve d'objets située dans l'appartement de V. Sur ces belles paroles, foncez !