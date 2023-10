Cyberpunk 2077 a récemment mis les bouchés doubles pour satisfaire sa communauté. C'est notamment passé par l'énorme mise à jour 2.0 qui est venue transformer le jeu. Elle fut accompagnée par le fameux DLC Phantom Liberty. Ce dernier a satisfait les attentes des joueurs, et les nombreuses mises à jour implantées vont continuer à le sublimer. Entre toutes ces nouveautés, CD Projekt Red offre de temps à autre des cadeaux gratuits qui viennent gonfler le contenu du titre. Il y en a d'ailleurs un nouveau à récupérer dès maintenant.

Cyberpunk 2077 propose du contenu gratuit

Le petit cadeau à obtenir sans frais supplémentaires (pour certains) est une belle arme qui va pouvoir s'ajouter à votre arsenal : le fusil d'assaut cinétique Pit Bull. Il provient de l'équipement illégal du Barghest, et ses bonus sont plutôt alléchants. En effet, avec lui, la vitesse de déplacement et la perforation d'armure sont augmentées en cas d'élimination et de démembrement. Il incite donc à sortir de sa cachette et à déchaîner les enfers sur ses adversaires. Il ne faut pas hésiter à se la jouer Rambo, puisqu'à mesure que les mouvements deviennent plus rapides, les dégâts infligés sont plus conséquents. Idéal pour rendre les affrontements de Cyberpunk 2077 davantage excitants.

Si cette arme vous a donné l'eau à la bouche, quelques précisions doivent être apportées. Déjà, il sera uniquement disponible dans l'extension de Cyberpunk 2077, mais vous pourrez le récupérer même si vous n'avez pas encore craqué pour le DLC. Ensuite, il faut être abonné au service d'Amazon Prime. Comme on peut le constater, le studio ne fait pas seulement plaisir aux spectateurs Twitch, ou aux détenteurs d'un compte GOG. Tout le monde a droit à sa part du gâteau. L'offre prendra fin le 29 novembre prochain. Vous avez un mois pour mettre la main sur cet objet précieux, une occasion à ne pas louper.

Le fusil d'assaut cinétique Pit Bull

Pour récupérer ce contenu gratuit de Cyberpunk 2077 rien de plus simple, rendez-vous sur la page Prime Gaming dédiée à ce cadeau et cliquez sur récupérer. Vous obtiendrez alors un code à enregistrer depuis le menu principal du jeu ou via le REDlaucnher si vous êtes sur PC.

Sur Xbox Series et PS5 : depuis le menu principal de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty connectez-vous à MESRÉCOMPENSES et commencez à jouer.

Sur Steam et Epic Games : lancez Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, connectez-vous avec votre compte dans REDlauncher et commencez à jouer.

Allez sur le site Web Amazon Prime Gaming, sélectionnez « Accéder au contenu du jeu » pour recevoir votre code unique et un lien vers le site d'échange de code.

Accédez au site d'échange de code et connectez-vous avec votre compte.

Entrez votre code pour récupérer votre contenu en jeu.

Votre nouvelle arme vous attendra dans la réserve d'objets située dans l'appartement de V. Note : l’extension Cyberpunk 2077: Phantom Liberty est requise pour utiliser le contenu dans le jeu.



Un nouveau patch massif pour le jeu

Depuis l'arrivée de Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 a obtenu deux gros patchs : un en même temps que la sortie du DLC, et un autre il y a environ trois jours. La liste des changements amenés par la 2.0 est longue. On peut retenir, par exemple, le fait que l'IA a été complètement revue, à l'image de l'arbre de compétences. Ensuite, le jeu a accueilli l'update 2.01. Moins massive que son aîné, elle venait surtout ajouter des correctifs pour la grosse extension, et des améliorations pour le jeu de base. Malheureusement, bon nombre de bugs étaient encore remarqués par la communauté. CD Projekt Red a donc sorti les grands moyens avec sa 2.02.

Ce gros patch a, comme on dit, pris le taureau par les cornes pour venir régler une bonne fois pour toutes les soucis techniques rencontrés par Cyberpunk 2077. Et justement, le DLC n'était pas en reste. L'équipe de développement a procédé à de multiples rééquilibrages, en plus d'avoir supprimé des bugs persistants. Quant au contenu basique, il a subi des retouches au niveau du gameplay, mais pas que. Effectivement, les quêtes et le monde du titre ont eu droit à des corrections bien méritées.