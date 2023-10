Un peu moins de trois ans après le lancement raté de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red revoit sa copie avec une très longue liste d'améliorations, de correctifs et de nouveautés. Des changements majeurs censés faire la différence avec la version de 2020. Et d'un côté, c'est bien le cas avec des ajouts très importants. Mais de l'autre, ce n'est pas aussi simple et le patch 2.0 n'est peut-être totalement la mise à jour de la rédemption attendue.

Un comparatif vidéo de Cyberpunk 2077 avec le patch 2.0

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, l'extension du jeu principal, est disponible pour toutes et tous. Fin de semaine dernière, le 22 septembre 2023, CD Projekt Red a aussi déployé sa mise à jour gratuite 2.0 très attendue vu l'énorme promesse de transformer le titre comme jamais auparavant. Et ce serait mentir de dire que ce n'est pas le cas. Rien qu'avec la refonte des compétences, des forces de l'ordre, de l'IA ou encore de la gestion de l'armure et des stats, sans compter toutes les précédentes mises à jours, Cyberpunk 2077 revient de très loin et le comparatif ci-dessous en est la preuve, mais pas totalement.

Après installation du patch 2.0, si vous tirez sur la police, les renforts n'apparaîtront plus dans votre dos comme par magie. À la place, ils arriveront progressivement et en nombre jusqu'à ce que vous succombiez à leur assaut. Désormais, la tête et les mains de V ne disparaitront plus en montant à une échelle. Avec le Cyberpunk 2077 du lancement, quand vous décidiez de tirer sur la foule et que vous regardiez rapidement en l'air, les passants se volatilisaient. Maintenant, ils continuent simplement de courir pour éviter de se faire massacrer, ce qui est quand même plus logique.

L'autre grosse amélioration de Cyberpunk 2077 est la possibilité de crever les pneus d'une voiture en les canardant. Un détail qui démontre que le titre a fait de nets progrès, même si ça peut prêter à sourire. Des jeux bien plus vieux permettaient déjà de faire cela. Comme ironise un commentaire, on passe d'un « early access » en 2020 à une version finale aujourd'hui. Mais attention, il y a encore des problèmes.

Des défauts toujours présents

La mise à jour 2.0 fait un bien fou à Cyberpunk 2077, mais quelques défauts persistent. Par exemple, V est toujours immunisé contre le feu. Si vous braquez un PNJ qui est au volant d'une voiture, il va enfin daigner avoir une réaction et tenter de se sauver. Bon, en revanche, s'il y a un obstacle devant comme une autre auto, l'IA va foncer dedans inlassablement dans l'espoir de finir par passer.

Et ce n'est pas non plus glorieux lorsque l'on la barre la route à des piétons en garant notre bolide sur un trottoir. Ces derniers n'arrivent pas encore à contourner, et font plutôt demi-tour. Avant, frapper un PNJ n'avait aucune incidence et leur santé restait intacte. Qu'est-ce qui a changé ? Ils perdent de la vie... et meurent sur le coup. Bref, quelques exemples qui prouvent que Cyberpunk 2077 a encore des lacunes, qui devraient être corrigées dans le prochain jeu. CD Projekt RED a en effet annoncé qu'il n'y aurait plus de mise à jour importante pour le jeu et son DLC, mais que le suivi serait assuré pour les bugs et problèmes les plus gênants évidemment.