Tout le monde se rappelle du lancement catastrophique de Cyberpunk 2077. L'une des pires sorties, si ce n'est la pire au regard des attentes suscitées par le dernier bébé de CD Projekt Red (The Witcher). Les nombreux bugs, entre autres, lui ont valu un déluge de critiques sur la Toile. Mais aujourd'hui, après plusieurs années de travail acharné, le vent a tourné et le RPG connaît un retour en grâce, à tel point qu'il sert de modèle à certains pour dénigrer un autre RPG très ambitieux : Starfield.

Cyberpunk 2077 vs Starfield, un drame en deux actes

Cyberpunk 2077 n'a pas été de tout repos pour les équipes de CD Projekt Red et le titre n'a absolument pas reçu l'accueil triomphal de The Witcher 3. Les internautes s'en sont donné à cœur joie en blâmant le jeu pour ses multiples problèmes et ses limites, alors que les présentations avaient vendu du rêve à énormément de monde. Une déferlante qui a indéniablement marqué le studio et son histoire.

Mais visiblement, un internaute a vite oublié les erreurs de jeunesse de Cyberpunk 2077 pour se lancer dans une guéguerre contre Starfield. Ce dernier a réalisé un comparatif entre les deux jeux, en capturant des scènes similaires, pour dresser un tableau plutôt sombre du RPG de Bethesda. On a notamment cette séquence où le joueur pointe un fusil sur un PNJ. Dans Starfield, ça ne provoque aucune réaction tandis que dans Cyberpunk 2077, les habitants sont apeurés et s'en vont. Et ce n'est qu'un exemple pour lequel Starfield semble bien à la traîne.

Pour Patrick K. Mills, c'est contre-productif et même une attitude plutôt toxique qu'il déteste. « Les temps ont bien changé. Cette fausse critique nuit grandement à la manière dont le public interagit avec le jeu vidéo, et je déteste cela. Mais c'est très drôle après avoir vu des centaines de critiques de ce type qui avaient été faites pour ridiculiser Cyberpunk 2077 ».

Les joueurs ne comprennent pas les enjeux

Dans un autre tweet, Patrick K. Mills a pointé du doigt l'absence totale d'analyse ou autre sur ce comparatif entre Cyberpunk 2077 et Starfield. « Il n'y a pas de commentaires, juste quelques éléments comparés. Quel est le but de cette comparaison ? Quelle est le rapport avec ce que je devrais ressentir à propos de ces jeux ? Critique inutile ». Vraisemblablement, l'internaute n'en est pas à son coup d'essai pour fustiger Starfield, pour ce qui ressemble à une guerre des consoles. Bien entendu, le jeu a ses défauts, mais comme souligné par Mills, nous ne sommes pas vraiment sur une critique constructive.

Filip Downar, un autre développeur de Cyberpunk 2077, a également répondu. Selon lui, ce cas est dû à une méconnaissance du développement d'un jeu.

Je pense qu'une partie du problème vient du fait que les joueurs ne savent pas grand-chose sur la manière dont les jeux sont conçus. Nous, les développeurs, sommes partiellement à blâmer parce que nous voulons cacher le processus. Car nous savons que le montrer au public pourrait détruire une partie de l'illusion que nous créons... et nous savons à quel point l'illusion est important pour l'immersion, la narration ou même le gameplay. Les joueurs ne prennent pas en compte des éléments comme la mémoire, le framerate. Tous les choix mineurs ou majeurs que nous faisons, et qui nous obligent à sacrifier quelque chose au profit d'une autre plus importante. Via Twitter.

CD Projekt Red sera t-il à nouveau critiqué pour Cyberpunk 2077 ? Vu les promesses de la mise à jour gratuite 2.0, ça devrait être l'inverse. Mais à voir comment le DLC Phantom Liberty sera reçu par la presse et les joueurs. Pour rappel, sa sortie est fixée au 26 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC.