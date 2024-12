Alors que Cyberpunk 2077 pourrait, selon de récents leaks, bientôt s'inviter sur Fortnite et Rocket League, une nouvelle collaboration se fait officiellement jour avec un autre jeu. Celle-ci se fait cette fois en musique, mais ne concernera cependant que celles et ceux disposant d'un casque VR sur PC ou du PSVR 2 du côté de PlayStation.

Le légendaire groupe Samurai de Cyberpunk 2077 se RéVeille

Outre sa magnifique représentation de la dystopique Night City, son histoire marquante et son gameplay de solide facture depuis la mise à jour 2.0 et Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 dispose également d'une bande-son magistrale. Celle-ci est notamment représentée par le groupe Samurai, dirigé à l'époque par l'iconique Johnny Silverhand, protagoniste majeur du jeu, incarné par nul autre que le tout aussi iconique Keanu Reeves. Cette nouvelle collaboration avec Drums Rock, un jeu de rythme en VR développé par Garage51 nous permettant de jouer de la batterie, tombe donc sous le sens.

Le titre disponible sur PC et PS5 via le PSVR 2 a tout récemment accueilli un nouveau DLC, fort justement baptisé « Cyberpunk 2077 Music Pack ». Il comporte quatre chansons emblématiques de Samurai, que l'on peut pour rappel écouter dans le jeu original via la radio Morro Rock. Les musiques en question sont les suivantes :

A Like Supreme

Chippin' In

Never Fade Away

The Ballad of Buck Reavers

Ce DLC de Drums Rock en lien avec Cyberpunk 2077 est donc d'ores et déjà disponible sur Steam et PS5, affiché cela dit au tarif de 6,99 euros. Naturellement, il est obligatoire de disposer du jeu de base, et surtout d'un casque VR pour en profiter. Pour rappel, Drums Rock est sorti en 2022 en early access, puis en version finale en 2023, et a connu un joli succès auprès des joueurs.

Sources : PlayStation Store ; Steam