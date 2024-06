Malgré sa sortie en 2020, Cyberpunk 2077 continue d'être l'un des plus beaux jeux de sa génération. Il peut notamment compter pour cela sur l'intégration des dernières technologies de NVIDIA, mais aussi sur le support d'une communauté passionnée. Une nouvelle vidéo de Digital Dreams nous illustre tout cela de la plus bluffante des manières.

Cyberpunk 2077 toujours plus à la frontière entre le virtuel et le réel

Si Cyberpunk 2077 occupe souvent une place dans les benchmarks pour évaluer les performances de nouvelles cartes graphiques ou processeurs, c'est pour de très bonnes raisons. Véritable concentré des technologies les plus récentes, le titre de CD Projekt RED continue d'être un mètre-étalon graphique, près de quatre ans après sa sortie. Avec la sortie de Phantom Liberty, il a notamment servi de vitrine technique pour le DLSS 3.5, le path tracing ou encore la génération d'images, technologies exclusives aux RTX 4000 du côté de NVIDIA.

En résulte un jeu déjà impressionnant visuellement en soi. Mais les moddeurs ont poussé le vice encore plus loin en poussant tous les paramètres de Cyberpunk 2077 dans leurs derniers retranchements. Digital Dreams nous revient donc avec une vidéo à couper le souffle illustrant tout ça, le tout en 8K avec plus de 300 mods utilisés. Le résultat frôle par moments le photoréalisme grâce à des reflets superbement bien retranscrits et des effets météorologiques criants de crédibilité.

Bien entendu, pour afficher de telles prouesses en toute fluidité, il convient d'être équipé d'un PC proprement monstrueux. Digital Dreams affiche en l'occurrence une configuration très musclée : RTX 4090, Ryzen 9 7950X, 60 Go de RAM DDR5 6000 MHz et un SSD M.2 NVMe Samsung 970 EVO.

Night City dort, vive Night City ?

Cyberpunk 2077 devra cependant maintenant uniquement compter sur les moddeurs pour rester au meilleur de sa forme, tant graphique que par d'autres aspects. CD Projekt RED a officiellement mis fin à son développement, s'estimant désormais satisfait de son état. Il souhaite en effet se tourner vers l'avenir et se concentrer sur The Witcher 4 et Cyberpunk 2. Après un lancement chaotique, notamment sur PS4 et Xbox One, 2077 a ainsi connu une belle rédemption.

Espérons pour le studio polonais que ses prochains jeux s'en sortiront mieux à leur sortie. Le passage à l'Unreal Engine 5 en lieu et place du capricieux moteur maison RED Engine pourrait les aider en ce sens. C'est en tout cas tout ce qu'on leur souhaite pour les suites de ses deux licences désormais iconiques.