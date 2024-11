Cyberpunk 2077 revient définitivement de très loin. Quatre ans après sa sortie, c'est toutefois un carton plein pour CD Projekt RED, après une énorme remise en question et énormément de travail pour redorer son blason. Ce notamment grâce à sa mise à jour 2.0 et l'excellent DLC Phantom Liberty. Fort de ces résultats, le studio polonais semble galvanisé pour l'avenir.

Énorme boost au moral chez CD Projekt RED grâce à la rédemption de Cyberpunk 2077

À son arrivée début décembre 2020, tout semblait indiquer que Cyberpunk 2077 allait ruiner CD Projekt RED, un studio pourtant au sommet suite à l'éclatant The Witcher 3. Contre vents, marées et polémiques, le studio polonais n'a toutefois pas flanché et petit à petit reconstruit son RPG dans la ville dystopique de Night City. Et force est de constater que ce considérable effort a été payant. Dans son dernier rapport aux investisseurs, le PDG adjoint du groupe, annonçait ainsi : « 30 millions d'exemplaires de Cyberpunk 2077 vendus en quatre ans, et Phantom Liberty s'est écoulé à plus de huit millions de copies en un peu plus d'un an ».

Cyberpunk 2077 a donc clairement connu un bel arc de rédemption comme on en voit rarement. Cela semble avoir grandement motivé les troupes au sein de CD Projekt RED. Et il le faudra bien, au vu des nombreux projets en cours, avec comme moteur d'avenir l'Unreal Engine 5. On peut notamment citer The Witcher 4, tout fraîchement entré en pleine production en Pologne, avec 400 développeurs sur le pont. Nous avons ensuite Cyberpunk 2, dans un état moins avancé, mais qui progresse à son rythme depuis les bureaux du studio à Boston, et qui entend nous offrir une suite de Cyberpunk 2077 plus folle encore.

Outre ces deux mastodontes très surveillés, nous avons également un Remake du premier The Witcher, ou encore un spin-off tentant d'explorer d'autres mécaniques de gameplay du côté de The Molasses Flood. Enfin, CD Projekt RED a d'autres projets au-delà du jeu vidéo, notamment autour de Cyberpunk 2077, avec une nouvelle série d'animation chez Netflix après l'excellente Edgerunners de Studio Trigger, ainsi qu'une adaptation en live-action. Un sacré programme qui attend donc CD Projekt RED, et qu'on surveille avec beaucoup d'intérêt.

