Avec Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a fait l'erreur d'annoncer le jeu beaucoup trop tôt. Avec les résultats que l'on connaît à sa sortie, surtout sur PS4 et Xbox One. Le studio n'a toutefois pas eu la prétention de vendre le jeu comme plus qu'un AAA. Le drapeau du premier jeu sorti comme étant un « AAAA » a été revendiqué par Ubisoft avec Skull & Bones. Une erreur de communication que son PDG Yves Guillemot doit aujourd'hui amèrement regretter.

Le studio derrière Cyberpunk 2077 tire à bAAAAAlles réelles sur Ubisoft

Pendant longtemps, le terme « AAA » qualifiait les jeux à très gros budget, généralement financés par des éditeurs aux moyens colossaux. Tel était notamment le cas de Cyberpunk 2077. Depuis l'arrivée des consoles nouvelle génération, cela ne suffisait apparemment plus. Certains départements marketing ont commencé à imaginer le terme « AAAA » pour parler de jeux véritablement hors-normes. Il avait notamment été invoqué s'agissant du reboot de Perfect Dark. La version revisitée de ce jeu d'infiltration iconique brille cependant depuis par son silence assourdissant. Celui-ci connaît en effet visiblement un développement proprement chaotique.

En parlant de développement chaotique, difficile de faire mieux que Skull & Bones. Le titre d'Ubisoft est resté en cale sèche pendant une décennie. Avant une sortie maintes et maintes fois repoussée, son PDG Yves Guillemot a vendu son jeu multijoueur/service de piraterie comme étant un « AAAA ». Ce afin notamment d'en justifier le prix un brin abusif de 70 euros sur consoles (60 sur PC). Résultat des courses (de bateau) : un jeu moyen reçu très froidement par la critique et le public. Tout cela n'a clairement pas aidé Ubisoft à redorer un blason déjà bien terni. Ce soi-disant jeu AAAA a en tout cas fait la risée du studio, surtout auprès des joueurs. Mais également chez certains membres d'autres acteurs de l'industrie, comme ici un exécutif de CD Projekt RED, le studio derrière Cyberpunk 2077.

Vendu comme un AAAA, Perfect Dark se mure dans un assourdissant silence. © The Initiative

The Witcher 4 et Cyberpunk 2 seront des AAAAA, c'est dit (sarcasme)

Durant le dernier appel aux investisseurs de CD Projekt RED, la vice-présidente des relations aux investisseurs Karolina Gnaś a ainsi gentiment taclé Ubisoft. Lorsqu'il lui a été demandé si les suites de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 resteront des AAA, celle-ci a répondu avec une pique assez cinglante. « Nos prochains jeux seront des AAAAA ». Certes, The Witcher 4 et Cyberpunk 2 s'annoncent ambitieux, mais la chose n'est sans doute pas à prendre au pied de la première lettre de l'alphabet cinq fois de suite.

Après le naufrage qu'a été Skull & Bones et, dans une moindre mesure, le lancement de Cyberpunk 2077, il est désormais acquis que les studios doivent redoubler de précaution dans leur communication. De trop grandes promesses peuvent leur coûter très cher si elles ne sont pas tenues, tant financièrement qu'en terme de réputation. Espérons pour CD Projekt RED que cette petite pique ne viendra pas se rappeler à leur bon souvenir plus tard. The Witcher 4 et Cyberpunk 2 sont toutefois très loin d'être sortis. Cela va laisser le temps au studio polonais de les peaufiner. À ce stade, nous ne pouvons que leur souhaiter d'éviter le sort peu enviable du « AAAA » Skull & Bones.