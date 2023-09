Difficile d'être passé à côté, surtout si vous vous baladez souvent sur Internet ces derniers temps. Phantom Liberty, le très gros DLC narratif de Cyberpunk 2077, arrive dès le 26 septembre 2023 sur PS5, Xbox Series et PC. Et pour sa sortie, CD Projekt a vu les choses en grand. Cadeaux gratuits, mises à jour gigantesques… même Nvidia se prépare avec une grosse mise à jour permettant d'utiliser son fameux DLSS 3.5 avec les cartes graphiques appropriées.

La mise à jour 2.0 transforme totalement Cyberpunk 2077

On parle beaucoup des gros jeux de ces dernières semaines, mais Phantom Liberty ne compte pas se laisser impressionner. Ce DLC de Cyberpunk 2077 ajoute un nouvel arc narratif à l'aventure de V, une centaine d'objets, de nouvelles compétences et tout un tas de surprises. Mais en prime, il n'est pas venu seul puisqu'avant son arrivée, c'est l'énorme mise à jour 2.0 qui est venue totalement transformer le jeu. Ici, les nouveautés sont légion : refonte des compétences, des améliorations cybernétiques et de certaines mécaniques de jeu comme l'armure. La conduite et plus globalement les véhicules ont été retapés, l'IA a totalement été revue, la police ne rigole plus… sans oublier les très nombreux correctifs et les améliorations graphiques. Bref, près de trois ans après sa sortie, Cyberpunk 2077 passe à l'étape supérieure.

Des cadeaux gratuits pour fêter la sortie de Phantom Liberty

Pour fêter la sortie de Phantom Liberty, CD Projekt a également prévu quelques cadeaux gratuits pour ses joueurs. Mis à disposition depuis quelques jours maintenant, vous pouvez récupérer plusieurs objets in-game gratuitement en vous connectant sur votre compte GOG et en vous rendant dans l'onglet «Mes Récompenses». Vous pourrez alors mettre la main sur plusieurs items cosmétiques et des armes aux couleurs de Cyberpunk 2077 et de son extension Phantom Liberty. Vous pourrez ensuite retrouver tout ceci dans la garde robe de V accessible via l'une de ses planques.

Une grosse mise à jour graphique avec le DLSS 3.5

En plus de cette mise à jour et de ces quelques cadeaux, CD Projekt s'est allié avec Nvidia pour proposer une expérience visuelle aux petits oignons. Le jeu et son DLC Phantom Liberty profitent en effet des dernières technologies de la marque. Une mise à jour des cartes graphiques RTX sera toutefois nécessaire, et seules les grosses configs équipées de cartes graphiques RTX 4000 pourront profiter de l'expérience ultime. Ray tracing amélioré, path tracing, DLSS 3.5… Oui, Cyberpunk 2077 est une véritable vitrine graphique et l'optimisation est au rendez-vous cette fois. Pour faire la mise à jour, faites simplement comme d'habitude. Rendez-vous sur votre application GeForce Expérience et installez les derniers pilotes.