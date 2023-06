Fans de Cyberpunk 2077 et envie de pimper vos appareils aux couleurs du jeu et de l’extension ? CD Projekt RED a pensé à vous avec plein de jolis cadeaux.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sera l’une des grosses sorties de septembre. A l’occasion du Xbox Games Showcase, CD Projekt RED a enfin mis fin au supplice de ses plus fervents fans. Son DLC le plus ambitieux à ce jour sera disponible le 26 septembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Une extension qui promet une véritable refonte du jeu de base et de certaines de ses mécaniques, en plus d’une nouvelle histoire sous fond d’espionnage. Les joueurs français pourront l'essayer lors de la Japan Expo qui se tiendra en juillet, mais pour célébrer les nouvelles annonces autour de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, le studio polonais distribue une poignée de cadeaux à l’ensemble des joueurs.

Des cadeaux Cyberpunk 2077 sur GOG

Distribution de cadeaux générale. Suite à son passage au Xbox Games Showcase et à la diffusion de la bande-annonce officielles de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, CD Projekt RED continue de gâter les amoureux de son RPG. Comment souvent avec le studio, ça se passe sur GOG, sa propre boutique de vente de jeux PC. Les joueurs peuvent y récupérer tout un pack de goodies gratuit autour de Cyberpunk 2077 et son extension pendant une très brève période. On va faire des déçus d’emblée, il ne s’agit en aucun cas de contenus in-game, mais de ses habituels cadeaux digitaux à base de posters à imprimer, de fonds d’écran et bien plus. Le pack de goodies gratuit de GOG contient une centaine de fichiers, dont :

Phantom Liberty : fonds d’écran logo

Fonds d’écran du jeu de base

Fonds d’écran (20e anniversaire) Cyberpunk 2077

Phantom Liberty éléments graphiques principaux

Fond d’écran pour Phantom Liberty

Bundle de fonds d’écran du DLC

Fond d’écran quadra vigilante de l'extension

Images de Phantom Liberty

Concept arts de CP 2077

Cover arts du jeu

CP 2077 posters

Cyberpunk 2077 images

Graffitis des gangs

Artworks du steelbook

Pour récupérer ces petits cadeaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur sur la page dédiée à ce pack, puis cliquez sur « Ajouter au panier » et le tour est joué. Vous avez jusqu'au 14 juin 2023 à 20h00, heure française, pour réclamer votre dû. CD Projekt RED informe d’emblée que cette collection de goodies Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty sera amenée à évoluer à l’avenir avec l’ajout de nouveaux contenus. Le studio invite les joueurs à rester aux aguets pour de prochaines mises à jour. Si vous souhaitez des éléments à utiliser en jeu, alors il faudra se tourner vers les bonus de précommande, ouvertes depuis quelques jours. Ceux qui réserveront l’extension pourront obtenir un accès à la Quadra Sport R-7 "Vigilante", une muscle car digne d'un agent secret .