Un peu plus de quatre ans après sa sortie, Cyberpunk 2077 continue d'impressionner et d'inspirer, avec notamment ce fan film impressionnant qui gagnerait à être adapté en DLC.

Cyberpunk 2077 revient de très loin après son tumultueux lancement et une rédemption qu'on voit rarement dans le domaine. Malgré les nombreux bugs et problèmes techniques à ses débuts, plusieurs éléments du jeu l'ont malgré tout rendu marquant : son aspect très cinématique, son histoire passionnante et ses personnages devenus cultes. Son DLC Phantom Liberty n'a fait que renforcer la chose avec un spy-thriller trépidant. Tout cela a grandement inspiré les fans à raconter leurs propres histoires dans Nighty City, comme cet impressionant fan film qui a même reçu des louanges d'un membre clé de l'équipe derrière la licence dystopique de CD Projekt RED. Attention toutefois : pour en parler, nous risquons de spoiler quelques éléments du jeu de base.

Un fan film Cyberpunk 2077 qui gagne à être connu

Intitulé Black Dog, ce fan film Cyberpunk 2077 a été créé par Valerie Silverhand, cosplayeuse et photographe de son état. Celui-ci prend la forme d'un Machinma d'une heure, qui offre l'équivalent d'un nouvel épilogue pour la version féminine de V et Johnny Silverhand. Dans celui-ci, l'héroïne parvient tant bien que mal à rester en vie avec l'engramme de Johnny dévorant peu à peu sa psyché. À l'instar du DLC Phantom Liberty, le film nous raconte donc une histoire inédite, sur fond de casse ambitieux pour exposer la méga corporation Arasaka.

Ce fan film de Cyberpunk 2077 impressionne par sa fidélité au jeu de base, et surtout dans sa réalisation. Valerie Silverhand s'est ainsi servie de l'IA pour reproduire les voix des personnages originaux du titre, avec de nouvelles lignes de dialogue spécialement écrites pour le besoin du film. La réalisatrice du film précise d'ailleurs bien que celui-ci n'a aucune prétention commerciale, ni ne cherche à voler le travail des comédiens de doublage concernés. L'ensemble vaut en tout cas vraiment le détour si vous avez aimé le dernier jeu de CD Projekt RED.

Le directeur associé de Cyberpunk 2, Pawel Sasko, qui occupait le poste de directeur des quêtes sur Cyberpunk 2077, a lui-même salué le travail de Valerie Silverhand. « C'est un projet incroyablement ambitieux et complexe, vraiment fier de ton travail, félicitations ! » a-t-il déclaré sur X.com en réponse à cette dernière pour teaser son film.

Source : Valerie Silverhand sur YouTube