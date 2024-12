CD Projekt est en plein travail sur The Witcher 4, mais aussi sur Cyberpunk 2 et d’autres projets à côté. Le studio ne chôme pas, c’est le moins que l’on puisse dire. D’ailleurs, il garde toujours un œil sur Cyberpunk 2077, même s’il a délégué le développement des gros patchs comme la dernière update. Le jeu revient de loin, après un lancement chaotique il a repris du poil de la bête et les fans sont légion. La licence a gagné une popularité assez énorme et s’est même vu adapter sur d'autres supports, notamment la bande dessinée avec un comics maison, mais aussi une série animée, Cyberpunk Edgerunner. Il ne manquait plus qu’une chose à la franchise, les collaborations avec d’autres jeux.

Cyberpunk 2077 sera bientôt de retour dans un jeu ultra populaire

Et c’est ce qu’il fait depuis quelque temps avec notamment un passage dans le jeu de rythme VR Drum Rocks. Mais prochainement, c’est dans un jeu extrêmement populaire que la licence débarque. Le roi de la collab’ Fortnite accueillera en effet Cyberpunk 2077 avec une flopée de cosmétiques pour la plupart de ses expériences. On pourra ainsi retrouver V et Johnny Silverhand dans le célèbre battle royale, désormais devenu une véritable plateforme multijeux, mais aussi d’autres skins et emotes, comme les Lames Mantis, le Katana de Silverhand ou encore la voiture Quadra Turbo-R-V-Tech.

Cette collaboration entre les deux licences est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes. Cyberpunk 2077 quant à lui est dispo sur PS5, Xbox Series et PC. On zappera volontairement les autres versions.