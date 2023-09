Dans quelques jours, tous les joueurs de Cyberpunk 2077 pourront mettre la main sur Phantom Liberty s'ils le souhaitent. Un gros DLC narratif qui promet quelques heures de jeu supplémentaires et une rencontre en tête-à-tête avec l'acteur Idris Elba qui prête ses traits à l'un des protagonistes de l'aventure. Mais avant de replonger à Night City, CD Projekt a décidé de vous gâter en offrant plusieurs jolis cadeaux.

Cyberpunk 2077 vous fait plein de cadeaux avant la sortie de son DLC

Cyberpunk 2077 fera une nouvelle fois peau neuve avec Phantom Liberty. Le DLC très attendu sera en effet accompagné d'une imposante mise à jour qui fera passer le jeu en version 2.0. Si l'on n'a pas encore tous les détails de cet énorme patch, le studio nous promet une refonte du système de compétence, une IA de la police drastiquement améliorée et une tonne d'optimisations. La mise à jour sortira le 21 septembre tandis que le DLC arrivera dès le 26 septembre sur consoles et PC. Mais pour patienter, CD Projekt a sorti quelques cadeaux de sa manche.

Pas de contenu in-game malheureusement, mais une quantité folle de goodies numériques. Fond d'écran, tags, visuels exclusifs et tout un tas d'autres petites choses à récupérer pour personnaliser votre profil GOG, mais aussi votre PC. Vous trouverez tout ces petits cadeaux directement depuis la page du jeu dans votre bibliothèque ou en suivant les instructions sur le site officiel. Notez que vous avez jusqu'au 25 septembre pour les réclamer. Voici ce que vous trouverez :

Phantom Liberty : fonds d’écran logo

Fonds d’écran du jeu de base

Fonds d’écran (20e anniversaire) Cyberpunk 2077

Phantom Liberty éléments graphiques principaux

Fond d’écran pour Phantom Liberty

Bundle de fonds d’écran du DLC

Fond d’écran quadra vigilante de l'extension

Images de Phantom Liberty

Concept arts de CP 2077

Cover arts du jeu

CP 2077 posters

Cyberpunk 2077 images

Graffitis des gangs

Artworks du steelbook

Cerise sur le gâteau pour les fans, un comics est également disponible et viendra nous donner quelques informations supplémentaires sur l'intrigue de Phantom Liberty. Pour récupérer votre cadeau, il suffira de vous connecter sur votre profil GOG et de vous rendre sur la page Mes Récompenses. Notez qu'en plus du comics, vous pourrez mettre la main sur une grande quantité d'équipements et de cosmétiques gratuits pour Cyberpunk 2077.