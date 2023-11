L'avenir de Cyberpunk 2077 a récemment été évoqué par CD Projekt Red, et visiblement, il faut s'attendre à de belles choses. Et pas seulement pour sa suite.

Cyberpunk 2077 a connu une existence pour le moins mouvementée. Son état lors de sa sortie, en particulier sur PS4 et Xbox One, n'a clairement pas joué en sa faveur. Depuis, le jeu va mieux, et il s'est construit une communauté fidèle qui continue encore aujourd'hui de visiter Night City. CD Projekt Red a même fini par sortir un DLC, Phantom Liberty, fort apprécié et qui nous a également séduits. Et donc, quel avenir attend la licence ? Le studio en a parlé et des éléments intéressants ont été révélés sur le futur radieux de Cyberpunk.

Cyberpunk 2077, un avenir à la The Witcher ?

Nous le savons déjà, la suite du RPG est en chantier, avec pour nom de code Project Orion. Mais il ne faut pas espérer la voir arriver de sitôt, étant donné qu'elle est encore au stade de la conception. « Ce projet en est actuellement au stade de la conception. Il sera développé par un groupe de vétérans qui ont été chargés d'améliorer Cyberpunk 2077, et d'élaborer l'extension Phantom Liberty », nous avait dit Adam Badowski, chief creative officer chez CD Projekt. Néanmoins, ça ne veut pas dire que la firme ne pense pas à la franchise dans sa globalité. De toute évidence, elle souhaiterait la voir évoluer comme The Witcher, son autre licence culte.

C'est le directeur narratif, Igor Sarzyński, qui a confirmé cette information auprès de nos confrères de chez PC Gamer. Il veut répliquer une évolution de Cyberpunk 2077 à la manière de ce qui s'est fait avec les aventures de Geralt de Riv. « Songez aux jeux The Witcher et à leur évolution à chaque épisode. Nous voulons une évolution semblable ici ». Pour l'instant, si on enlève les nombreux projets sur le feu, il y a eu trois gros jeux The Witcher. Est-ce que cela signifie qu'on peut d'ores et déjà s'attendre à une longue lignée de jeux Cyberpunk 2077 ? On dirait bien, et chacun d'entre eux s'efforcerait d'être différent du précédent.

Cyberpunk 2077 a été notre première aventure dans un monde futuriste de science-fiction avec une tonne de nouvelles mécaniques de jeu, et un ton narratif différent tout comme les thèmes et la direction artistique. Maintenant que tous les éléments du jeu sont en place et fonctionnent bien, nous nous concentrerons à les relier encore plus étroitement et à créer une expérience d’immersion totale cohérente.

Une suite totalement différente ?

Cela veut aussi dire que Cyberpunk 2 risque de prendre de court les joueurs avec une expérience qui s'éloigne drastiquement de celle de son aîné. On se rappelle encore de la discussion autour de l'ajout potentiel d'un autre point de vue pour cette nouvelle itération. La réponse de Pawel Sasko, directeur des quêtes sur Cyberpunk 2077 a laissé planer le doute.

Je voulais dire que la vue subjective est la principale caractéristique de Cyberpunk 2077. Et c'est comme cela que les joueurs identifient le titre également. Le jeu est aussi très différent de The Witcher, ce qui nous a permis d'affirmer l'identité du produit. Mais pour Project Orion (ndlr : aka Cyberpunk), c'est encore à voir.

Ceci dit, nous allons devoir attendre longtemps avant d'en savoir plus sur ce nouvel opus. Sa sortie n'est pas prête d'arriver avant quelques années, mais CD Projekt a déjà prévu d'affecter entre 350 et 550 développeurs dessus. Pour le moment, le studio polonais doit sûrement se concentrer sur les mises à jour octroyé à Cyberpunk 2077, et notamment à l'extension Phantom Liberty. Les joueurs ont de quoi faire avec la 2.0 et les autres patchs qui ont suivi.