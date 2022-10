Si le lancement de Cyberpunk 2077 fut plus que chaotique avec des versions consoles catastrophiques et une version PC bonne mais avec un bon lot de bugs, les choses sont en train de changer. L'avenir du RPG semble même assez radieux. La série Netflix par exemple est un véritable petit enchantement et un beau succès critique. Mieux, elle a donné un nouveau souffle et un nouvel élan au RPG en faisant venir de nombreux joueurs.

Netflix à la rescousse de Cyberpunk 2077

La série Cyberpunk 2077 : Edgerunners a reçu des critiques assez unanimes et dithyrambiques, à tel point que le show obtient un score de 96% sur RottenTomatoes. Sur Metacritic c'est aussi du même acabit avec un score exceptionnel de 8.9 pour les utilisateurs.

Cela se répercute évidemment sur les ventes du jeu, notamment sur PC avec des critiques sur Steam qui sont en train de changer de cap. Mais rendons à César ce qui est à César, le studio CD Projekt a aussi travaillé d'arrache-pied pour tenter de renverser la tendance. Grâce aussi aux correctifs, le jeu sur le PlayStation Store a dépassé un total de 20 millions de ventes et a connu une résurgence impressionnante.

Sur Steam, avec 16 460 avis positifs ces dernières semaines, Cyberpunk 2077 a pu enfin passer dans le bleu sur Steam (à savoir être majoritairement positif). Un exploit qui est d'autant plus grand que le RPG est resté très longtemps dans le rouge sur la plateforme de Valve. Une nouvelle preuve qu'avec de la persévérance il est tout à fait possible pour un jeu de remonter la pente.

@Reddit

Ce commentaire Reddit résume un peu la situation et l'avis de beaucoup sur la question. À savoir un lancement raté mais un bon fond :

Le cœur de l'histoire et la vision du jeu étaient là dès le début. Et c'est de la qualité. L'exécution était un désastre. Maintenant qu'ils ont fait le travail nécessaire pour réparer ce désordre, nous pouvons enfin voir ce qu'ils voulaient que le jeu soit.

Quel est votre avis sur la question ? Avez-vous laissé une seconde chance au RPG ?